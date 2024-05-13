ЕС на год продлил беспошлинную торговлю агропродукцией с Украиной

В сообщении Европейского совета отмечено, что ЕС решил усилить защиту европейской «чувствительной сельскохозяйственной продукции» путем усиления гарантий, уже включенных в действующее постановление о беспошлинном импорте из Украины. Это делается, чтобы «принять во внимание любое неблагоприятное воздействие на рынок одной или нескольких стран – членов ЕС, а не только на рынке ЕС в целом, как это происходит сейчас».