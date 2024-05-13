ЕС на год продлил беспошлинную торговлю агропродукцией с Украиной
Евросоюз продлил на год приостановку действия импортных пошлин и квот на украинские товары с ограничениями в случае резкого увеличения экспорта некоторой сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Тарифные квоты на яйца, птицу, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед могут быть введены вновь, если импорт этих товаров превысит среднее арифметическое количество импортированных продуктов с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2023 г.
Решение Евросоюза будет действовать до 5 июня 2025 г.
Режим беспошлинной торговли был введен в отношении украинских товаров в рамках соглашения об ассоциации с июня 2022 г. как одна из мер политической и экономической поддержки Киева в условиях российской военной операции.
20 марта стало известно, что Европейский совет и Европарламент договорились продлить отмену пошлин и квот на импорт из Украины в ЕС еще на год с 6 июня до 5 июня 2025 г.
В сообщении Европейского совета отмечено, что ЕС решил усилить защиту европейской «чувствительной сельскохозяйственной продукции» путем усиления гарантий, уже включенных в действующее постановление о беспошлинном импорте из Украины. Это делается, чтобы «принять во внимание любое неблагоприятное воздействие на рынок одной или нескольких стран – членов ЕС, а не только на рынке ЕС в целом, как это происходит сейчас».
Продление беспошлинного режима для Киева происходило на фоне беспрецедентных протестов восточноевропейских фермеров против дешевой украинской сельхозпродукции. Польские аграрии блокировали КПП на границе с Украиной с осени 2023 г. 28 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в ходе пресс-конференции, что республика обсуждает с Киевом временное закрытие границ и приостановку товарообмена.
3 марта представитель госпогранслужбы Украины сообщил, что польские фермеры блокируют все шесть пунктов пропуска. Тогда он отмечал, что в общей сложности в очередях на всех направлениях стоят более 2400 грузовиков. 10 марта фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт Краковец. 20 апреля украинская погранслужба сообщила, что польские фермеры сняли блокаду еще с двух пунктов пропуска.
29 апреля государственная пограничная служба Украины сообщила, что польские фермеры прекратили блокировку движения транспорта перед пунктом пропуска Гребенное – Рава-Русская. Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко пояснил, что этот пункт оставался последним заблокированным направлением на границе.
На польско-украинской границе возобновилось движение грузовиков, оформление и пропуск через границу по двум направлениям осуществляется в обычном режиме. При этом в Польшу не будут пропускать грузовики с зерном, такой груз может следовать по польской территории исключительно в режиме транзита.