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ЕС на год продлил беспошлинную торговлю агропродукцией с Украиной

Ведомости

Евросоюз продлил на год приостановку действия импортных пошлин и квот на украинские товары с ограничениями в случае резкого увеличения экспорта некоторой сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Тарифные квоты на яйца, птицу, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед могут быть введены вновь, если импорт этих товаров превысит среднее арифметическое количество импортированных продуктов с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2023 г.

Решение Евросоюза будет действовать до 5 июня 2025 г.

Режим беспошлинной торговли был введен в отношении украинских товаров в рамках соглашения об ассоциации с июня 2022 г. как одна из мер политической и экономической поддержки Киева в условиях российской военной операции.

20 марта стало известно, что Европейский совет и Европарламент договорились продлить отмену пошлин и квот на импорт из Украины в ЕС еще на год с 6 июня до 5 июня 2025 г.

В сообщении Европейского совета отмечено, что ЕС решил усилить защиту европейской «чувствительной сельскохозяйственной продукции» путем усиления гарантий, уже включенных в действующее постановление о беспошлинном импорте из Украины. Это делается, чтобы «принять во внимание любое неблагоприятное воздействие на рынок одной или нескольких стран – членов ЕС, а не только на рынке ЕС в целом, как это происходит сейчас».

Продление беспошлинного режима для Киева происходило на фоне беспрецедентных протестов восточноевропейских фермеров против дешевой украинской сельхозпродукции. Польские аграрии блокировали КПП на границе с Украиной с осени 2023 г. 28 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в ходе пресс-конференции, что республика обсуждает с Киевом временное закрытие границ и приостановку товарообмена.

3 марта представитель госпогранслужбы Украины сообщил, что польские фермеры блокируют все шесть пунктов пропуска. Тогда он отмечал, что в общей сложности в очередях на всех направлениях стоят более 2400 грузовиков. 10 марта фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт Краковец. 20 апреля украинская погранслужба сообщила, что польские фермеры сняли блокаду еще с двух пунктов пропуска.

29 апреля государственная пограничная служба Украины сообщила, что польские фермеры прекратили блокировку движения транспорта перед пунктом пропуска Гребенное – Рава-Русская. Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко пояснил, что этот пункт оставался последним заблокированным направлением на границе.

На польско-украинской границе возобновилось движение грузовиков, оформление и пропуск через границу по двум направлениям осуществляется в обычном режиме. При этом в Польшу не будут пропускать грузовики с зерном, такой груз может следовать по польской территории исключительно в режиме транзита.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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