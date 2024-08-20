Командира ВСУ Ярошевича внесли в перечень террористов и экстремистов в России

Ярошевич заочно арестован в России по обвинению в массовой гибели гражданского населения. По версии российского следствия, Ярошевич в апреле 2022 г. приказал нанести удар по вокзалу в Краматорске из тактического ракетного комплекса «Точка-У» с кассетным снарядом.