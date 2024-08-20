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Командира ВСУ Ярошевича внесли в перечень террористов и экстремистов в России

Ведомости

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов командира ВСУ Федора Ярошевича, следует из реестра.

Ярошевич заочно арестован в России по обвинению в массовой гибели гражданского населения. По версии российского следствия, Ярошевич в апреле 2022 г. приказал нанести удар по вокзалу в Краматорске из тактического ракетного комплекса «Точка-У» с кассетным снарядом.

Следственный комитет (СК) России также обвиняет полковника в приказе о применении «Точки-У» в населенном пункте Ровеньки в Донбассе в августе 2014 г. До 2023 г. Ярошевич возглавлял 19-ю ракетную бригаду ВСУ. 

18 апреля СК РФ предъявил заочные обвинения в массовых убийствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) четверым полковникам ВСУ. Речь шла о Ярошевиче, Павле Федосенко и Андрее Матвиишине. До этого суд заочно арестовал еще одного полковника ВСУ Дмитрия Храпача.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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