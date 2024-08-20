Командира ВСУ Ярошевича внесли в перечень террористов и экстремистов в России
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов командира ВСУ Федора Ярошевича, следует из реестра.
Ярошевич заочно арестован в России по обвинению в массовой гибели гражданского населения. По версии российского следствия, Ярошевич в апреле 2022 г. приказал нанести удар по вокзалу в Краматорске из тактического ракетного комплекса «Точка-У» с кассетным снарядом.
Следственный комитет (СК) России также обвиняет полковника в приказе о применении «Точки-У» в населенном пункте Ровеньки в Донбассе в августе 2014 г. До 2023 г. Ярошевич возглавлял 19-ю ракетную бригаду ВСУ.
18 апреля СК РФ предъявил заочные обвинения в массовых убийствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) четверым полковникам ВСУ. Речь шла о Ярошевиче, Павле Федосенко и Андрее Матвиишине. До этого суд заочно арестовал еще одного полковника ВСУ Дмитрия Храпача.