Армия Израиля сообщила о запуске 20 ракет с территории Ливана

20 августа ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке «Хезболлы» в районе Бейт-Лиф на юге Ливана, откуда, как утверждается, велся обстрел израильской территории. Также Израиль нанес удар по военному объекту «Хезболлы» в районе Айта аш-Шаб на юге Ливана. Утром того же дня в ЦАХАЛ сообщили, что Ливан выпустил по Голанским высотам и Верхней Галилее в Израиле около 55 ракет.