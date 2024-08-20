Армия Израиля сообщила о запуске 20 ракет с территории Ливана
По Израилю с территории Ливана было выпущено 20 ракет днем 20 августа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«После сирен, прозвучавших в районе Кабри на севере Израиля, было обнаружено около 20 снарядов, летящих из Ливана. Некоторые из снарядов были перехвачены, а остальные упали на открытой местности», – говорится в сообщении. О пострадавших в результате атаки не сообщалось.
20 августа ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке «Хезболлы» в районе Бейт-Лиф на юге Ливана, откуда, как утверждается, велся обстрел израильской территории. Также Израиль нанес удар по военному объекту «Хезболлы» в районе Айта аш-Шаб на юге Ливана. Утром того же дня в ЦАХАЛ сообщили, что Ливан выпустил по Голанским высотам и Верхней Галилее в Израиле около 55 ракет.
В конце июля – начале августа сообщалось о гибели командира ливанских вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
После убийства руководства группировок Иран и «Хезболла» пообещали Израилю жесткий ответ. При этом представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) республики Али Мохаммад Наини 20 августа сообщил, что Иран не будет торопиться с ответным ударом по Израилю.