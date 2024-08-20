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Армия Израиля сообщила о запуске 20 ракет с территории Ливана

Ведомости

По Израилю с территории Ливана было выпущено 20 ракет днем 20 августа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«После сирен, прозвучавших в районе Кабри на севере Израиля, было обнаружено около 20 снарядов, летящих из Ливана. Некоторые из снарядов были перехвачены, а остальные упали на открытой местности», – говорится в сообщении. О пострадавших в результате атаки не сообщалось.

20 августа ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке «Хезболлы» в районе Бейт-Лиф на юге Ливана, откуда, как утверждается, велся обстрел израильской территории. Также Израиль нанес удар по военному объекту «Хезболлы» в районе Айта аш-Шаб на юге Ливана. Утром того же дня в ЦАХАЛ сообщили, что Ливан выпустил по Голанским высотам и Верхней Галилее в Израиле около 55 ракет.

В конце июля – начале августа сообщалось о гибели командира ливанских вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.

После убийства руководства группировок Иран и «Хезболла» пообещали Израилю жесткий ответ. При этом представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) республики Али Мохаммад Наини 20 августа сообщил, что Иран не будет торопиться с ответным ударом по Израилю.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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