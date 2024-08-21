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Путин назвал пехотинцем себя и всех защитников во время визита в Чечню

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал себя и всех, кто отстаивает интересы РФ, пехотинцами в одинаковом положении. Об этом он сказал во время встречи с военнослужащими в Российском университете спецназа его имени в Чечне.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, рассказывая президенту об успехах военнослужащих, отметил, что глава государства обеспечил их всем необходимым для военных действий, и они готовы выполнять любой приказ. Себя же он назвал всего лишь пехотинцем.

«Мы все пехотинцы по большому счету. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», – ответил президент.

Университет спецназа имени Путина был основан в 2013 г. Является первым и пока единственным частным учебным заведением в стране по подготовке кадров для сил специального назначения. Здесь готовят специалистов по различным дисциплинам тактической и специальной подготовки. В ходе визита Путину рассказали о работе центра подготовки и продемонстрировали трофейное оружие из зоны спецоперации.

Путин прибыл в Чечню с визитом 20 августа. Он посетил могилу первого президента республики Ахмата Кадырова, а также побывал в новой мечети имени пророка Исы на площади Минутка в Грозном. Кроме того, Кадыров продемонстрировал президенту макет нового района Грозного имени Путина, представляющего собой комплекс жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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