Путин назвал пехотинцем себя и всех защитников во время визита в Чечню
Президент России Владимир Путин назвал себя и всех, кто отстаивает интересы РФ, пехотинцами в одинаковом положении. Об этом он сказал во время встречи с военнослужащими в Российском университете спецназа его имени в Чечне.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, рассказывая президенту об успехах военнослужащих, отметил, что глава государства обеспечил их всем необходимым для военных действий, и они готовы выполнять любой приказ. Себя же он назвал всего лишь пехотинцем.
«Мы все пехотинцы по большому счету. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», – ответил президент.
Университет спецназа имени Путина был основан в 2013 г. Является первым и пока единственным частным учебным заведением в стране по подготовке кадров для сил специального назначения. Здесь готовят специалистов по различным дисциплинам тактической и специальной подготовки. В ходе визита Путину рассказали о работе центра подготовки и продемонстрировали трофейное оружие из зоны спецоперации.
Путин прибыл в Чечню с визитом 20 августа. Он посетил могилу первого президента республики Ахмата Кадырова, а также побывал в новой мечети имени пророка Исы на площади Минутка в Грозном. Кроме того, Кадыров продемонстрировал президенту макет нового района Грозного имени Путина, представляющего собой комплекс жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.