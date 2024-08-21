СВР: США, Британия и Польша участвовали в подготовке вторжения в Курскую область

По данным СВР, подразделения, задействованные в атаке на регион, проходили боевое слаживание в учебных центрах в Британии и Германии. Кроме того, военные советники из стран НАТО помогают в управлении частями ВСУ, вторгшимися на территорию России, и в использовании украинской армией западных образцов ВВТ.