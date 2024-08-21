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СВР: США, Британия и Польша участвовали в подготовке вторжения в Курскую область

Ведомости

Спецслужбы США, Великобритании и Польши участвовали в подготовке операции вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

По данным СВР, подразделения, задействованные в атаке на регион, проходили боевое слаживание в учебных центрах в Британии и Германии. Кроме того, военные советники из стран НАТО помогают в управлении частями ВСУ, вторгшимися на территорию России, и в использовании украинской армией западных образцов ВВТ.

«Страны альянса также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции», – рассказали в Службе внешней разведки.

Бои в Курской области продолжаются уже две недели – с момента вторжения ВСУ в регион 6 августа. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим контртеррористической операции. Курский регион покинули свыше 121 000 человек. Из-за атак украинской армии там погибли 17 человек, еще 140 были ранены.

18 августа Economist писало, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского хотели уволить перед вторжением украинской армии в Курскую область. Издание уточняло, что на фоне задержки военной помощи со стороны Вашингтона в ДНР рушились линии фронта ВСУ, в особенности вокруг Покровска.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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