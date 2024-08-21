СВР: США, Британия и Польша участвовали в подготовке вторжения в Курскую область
Спецслужбы США, Великобритании и Польши участвовали в подготовке операции вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
По данным СВР, подразделения, задействованные в атаке на регион, проходили боевое слаживание в учебных центрах в Британии и Германии. Кроме того, военные советники из стран НАТО помогают в управлении частями ВСУ, вторгшимися на территорию России, и в использовании украинской армией западных образцов ВВТ.
«Страны альянса также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции», – рассказали в Службе внешней разведки.
Бои в Курской области продолжаются уже две недели – с момента вторжения ВСУ в регион 6 августа. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим контртеррористической операции. Курский регион покинули свыше 121 000 человек. Из-за атак украинской армии там погибли 17 человек, еще 140 были ранены.
18 августа Economist писало, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского хотели уволить перед вторжением украинской армии в Курскую область. Издание уточняло, что на фоне задержки военной помощи со стороны Вашингтона в ДНР рушились линии фронта ВСУ, в особенности вокруг Покровска.