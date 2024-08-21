Демократы формально утвердили Харрис кандидатом в президенты США

До 21 июля в качестве кандидата в президенты США от демократов рассматривал действующий глава государства Джо Байден, но под давлением однопартийцев на фоне провала на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом Байден вышел из президентской гонки. Он поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии.