Демократы формально утвердили Харрис кандидатом в президенты США
Делегаты Демократической партии на съезде в Чикаго проголосовали за утверждение вице-президента США Камалы Харрис кандидатом в президенты на предстоящих выборах в ноябре. Об этом сообщает CNN.
Харрис символически приняла номинацию. При этом сама Харрис на съезде не присутствовала, но записала видеообращение из Висконсина. В этот вечер кандидат от демократов была на предвыборном митинге в Милуоки.
«Для нас большая честь быть вашими кандидатами. Эта кампания ориентирована на людей, и вместе мы наметим новый путь продвижения вперед», – сказала она.
До 21 июля в качестве кандидата в президенты США от демократов рассматривал действующий глава государства Джо Байден, но под давлением однопартийцев на фоне провала на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом Байден вышел из президентской гонки. Он поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии.
Официально Камала Харрис стала кандидатом от демократов 6 августа, получив большинство голосов в ходе виртуального поименного голосования. Президентские выборы состоятся в США 5 ноября. Главный соперник Харрис от республиканцев – Дональд Трамп.