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Демократы формально утвердили Харрис кандидатом в президенты США

Ведомости

Делегаты Демократической партии на съезде в Чикаго проголосовали за утверждение вице-президента США Камалы Харрис кандидатом в президенты на предстоящих выборах в ноябре. Об этом сообщает CNN. 

Харрис символически приняла номинацию. При этом сама Харрис на съезде не присутствовала, но записала видеообращение из Висконсина. В этот вечер кандидат от демократов была на предвыборном митинге в Милуоки.

«Для нас большая честь быть вашими кандидатами. Эта кампания ориентирована на людей, и вместе мы наметим новый путь продвижения вперед», – сказала она.

До 21 июля в качестве кандидата в президенты США от демократов рассматривал действующий глава государства Джо Байден, но под давлением однопартийцев на фоне провала на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом Байден вышел из президентской гонки. Он поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. 

Официально Камала Харрис стала кандидатом от демократов 6 августа, получив большинство голосов в ходе виртуального поименного голосования. Президентские выборы состоятся в США 5 ноября. Главный соперник Харрис от республиканцев – Дональд Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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