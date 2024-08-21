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Bloomberg: некоторые союзники Украины не выполняют обещания по военной помощи

Ведомости

Ряд союзников Украины – стран-членов НАТО – не выполняют обещаний по ускорению поставок систем ПВО и другой военной техники. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников, несколько союзников Киева еще не выполнили обязательства, которые подтвердили на саммите НАТО в Вашингтоне в июле этого года. Речь идет об отправке по меньшей мере пяти дополнительных систем большой дальности.

Конкретные страны в материале не называются. Как отмечает Bloomberg, США, Германия и Румыния обещали поставить Украине по системе Patriot. Четвертое такое вооружение будет оснащено компонентами из нескольких стран. Италия обязалась отправить систему ПВО SAMP-T. Остальные союзники пообещали передать Украине другие системы и боеприпасы.

Источники агентства заявили, что многие из обещаний НАТО вряд ли будут выполнены к осени. Неназванный чиновник отметил, что по мере продвижения России поддержка союзников Киева остается неравномерной. Другой собеседник рассказал, что некоторые страны затягивают с военной помощью, что сказывается на обороноспособности Украины.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. На саммите НАТО в июле страны-члены договорились предоставить Киеву 40 млрд евро в течение 2025 г., чтобы «обеспечить устойчивый уровень помощи в области безопасности для победы Украины».

Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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