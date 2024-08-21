Bloomberg: некоторые союзники Украины не выполняют обещания по военной помощи

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. На саммите НАТО в июле страны-члены договорились предоставить Киеву 40 млрд евро в течение 2025 г., чтобы «обеспечить устойчивый уровень помощи в области безопасности для победы Украины».