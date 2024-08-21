Bloomberg: некоторые союзники Украины не выполняют обещания по военной помощи
Ряд союзников Украины – стран-членов НАТО – не выполняют обещаний по ускорению поставок систем ПВО и другой военной техники. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседников, несколько союзников Киева еще не выполнили обязательства, которые подтвердили на саммите НАТО в Вашингтоне в июле этого года. Речь идет об отправке по меньшей мере пяти дополнительных систем большой дальности.
Конкретные страны в материале не называются. Как отмечает Bloomberg, США, Германия и Румыния обещали поставить Украине по системе Patriot. Четвертое такое вооружение будет оснащено компонентами из нескольких стран. Италия обязалась отправить систему ПВО SAMP-T. Остальные союзники пообещали передать Украине другие системы и боеприпасы.
Источники агентства заявили, что многие из обещаний НАТО вряд ли будут выполнены к осени. Неназванный чиновник отметил, что по мере продвижения России поддержка союзников Киева остается неравномерной. Другой собеседник рассказал, что некоторые страны затягивают с военной помощью, что сказывается на обороноспособности Украины.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. На саммите НАТО в июле страны-члены договорились предоставить Киеву 40 млрд евро в течение 2025 г., чтобы «обеспечить устойчивый уровень помощи в области безопасности для победы Украины».
Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине.