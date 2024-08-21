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NYT узнала об одобренной Байденом в марте секретной ядерной стратегии США

Ведомости

В марте 2024 г. президент США Джо Байден одобрил секретный стратегический ядерный план, который впервые включает стратегию сдерживания Китая. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным газеты, документ настолько засекречен, что у него нет электронной версии. Небольшое количество печатных копий было распространено среди ряда должностных лиц национальной безопасности и начальников Пентагона. Как ожидается, конгресс США получит уведомление об изменении ядерной стратегии до того, как Байден покинет свой пост.

В частности, в новом плане подчеркивается необходимость одновременного сдерживания России, КНР и Северной Кореи. США обеспокоены расширением ядерного арсенала Китая, а также «зарождающимся партнерством» Москвы и Пекина. Неназванные чиновники заявили NYT, что изменение ядерной стратегии США было лишь вопросом времени.

В июне в Белом доме сообщили, что Байден недавно подписал новые указания по применению США ядерного оружия, которые «учитывают реалии новой ядерной эры». В стратегии подчеркивается необходимость наращивания ядерного арсенала и одновременного сдерживания России, КНР и Северной Кореи, добавили там. В администрации президента США уточнили, что Вашингтон будет придерживаться условий договора СНВ-3, если остальные его участники будут делать то же самое.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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