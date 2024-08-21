NYT узнала об одобренной Байденом в марте секретной ядерной стратегии США
В марте 2024 г. президент США Джо Байден одобрил секретный стратегический ядерный план, который впервые включает стратегию сдерживания Китая. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
По данным газеты, документ настолько засекречен, что у него нет электронной версии. Небольшое количество печатных копий было распространено среди ряда должностных лиц национальной безопасности и начальников Пентагона. Как ожидается, конгресс США получит уведомление об изменении ядерной стратегии до того, как Байден покинет свой пост.
В частности, в новом плане подчеркивается необходимость одновременного сдерживания России, КНР и Северной Кореи. США обеспокоены расширением ядерного арсенала Китая, а также «зарождающимся партнерством» Москвы и Пекина. Неназванные чиновники заявили NYT, что изменение ядерной стратегии США было лишь вопросом времени.
В июне в Белом доме сообщили, что Байден недавно подписал новые указания по применению США ядерного оружия, которые «учитывают реалии новой ядерной эры». В стратегии подчеркивается необходимость наращивания ядерного арсенала и одновременного сдерживания России, КНР и Северной Кореи, добавили там. В администрации президента США уточнили, что Вашингтон будет придерживаться условий договора СНВ-3, если остальные его участники будут делать то же самое.