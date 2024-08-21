NYT узнала об одобренной Байденом в марте секретной ядерной стратегии США

В июне в Белом доме сообщили, что Байден недавно подписал новые указания по применению США ядерного оружия, которые «учитывают реалии новой ядерной эры». В стратегии подчеркивается необходимость наращивания ядерного арсенала и одновременного сдерживания России, КНР и Северной Кореи, добавили там. В администрации президента США уточнили, что Вашингтон будет придерживаться условий договора СНВ-3, если остальные его участники будут делать то же самое.