США планируют увеличить ядерный арсенал

При этом, продолжает Ермаков, стороны, вероятно, не станут возобновлять договор СНВ. «Приостановка соглашения связана с деградацией отношений России и США, и пока нет никаких перспектив их нормализации. Скорее всего, договор дотянет в полумертвом состоянии до окончания его срока в 2026 г. А что будет дальше, никому не известно. Но страны, скорее всего, добровольно продолжат исполнять основные положения СНВ», – сказал эксперт.