США планируют увеличить ядерный арсенал

США планируют увеличить ядерный арсеналГлавная причина – рост китайских вооружений в этой области
США, возможно, придется развернуть больше стратегических ядерных вооружений в ответ на действия Китая, России и КНДР. Об этом заявил специальный помощник президента Байдена, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете нацбезопасности США Пранай Вадди. По словам Вадди, американские оппоненты «расширяют и диверсифицируют свои ядерные арсеналы с головокружительной скоростью».
Также Вадди отметил, что Байден уже подписал «обновленные указания по условиям применения ядерного оружия, которые учитывают реалии новой ядерной эры». В них подчеркивается необходимость одновременного сдерживания России, Китая и Северной Кореи. Кроме этого США в очередной раз заявили о своей приверженности снижению количества ядерного оружия до минимума.
США будут придерживаться условий договора СНВ-3, если остальные его участники будут делать то же самое, заявил Вадди. По утверждению Reuters, США все еще соблюдают лимит развернутых ядерных боеголовок на стратегических носителях в 1550 единиц, достигнутый в результате договоренностей СНВ-3.
Выступление Вадди является логическим продолжением прошлогоднего выступления Джейка Салливана, говорит научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Тогда основным посылом была демонстрация готовности вернуться к обсуждению контроля над ядерными вооружениями с Россией и подчеркивание отсутствия необходимости наращивания американского ядерного арсенала одновременно со стремлением к сохранению превосходства США и их союзников во всех прочих сферах.
В феврале 2023 г. Россия заявила о приостановке своего участия в СНВ-3, сославшись на необходимость учета ядерных потенциалов Франции и Великобритании.
Теперь же, в связи с очевидным отсутствием каких бы то ни было успехов в сфере контроля над вооружениями, прямо заявляется о готовности работать над наращиванием ядерного арсенала в случае сохранения текущих трендов, в первую очередь в части китайского и северокорейского ракетно-ядерного развития. Любопытно, что администрация США продолжает «группировать» Россию, КНР и КНДР, что работает в жанре «самосбывающегося пророчества».
При этом условий для неизбежной ядерной эскалации в связи с объявленными решениями не просматривается, считает Стефанович. Москве стоит сформировать встречные предложения в сфере контроля над вооружениями, так как рано или поздно появится возможность и для этого жанра российско-американского взаимодействия, говорит он.
Это заявление Вадди в первую очередь вызвано тем, что США беспокоит количественный и качественный рост ядерных арсеналов Китая, считает военный эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. По словам эксперта, изменения ядерной стратегии – это также продолжение общего тренда на эскалацию в российско-американских отношениях, но в ядерной сфере она не очень острая: «Стороны пока стараются придерживаться установленного количественного и качественного потолка по договору СНВ-3».
При этом, продолжает Ермаков, стороны, вероятно, не станут возобновлять договор СНВ. «Приостановка соглашения связана с деградацией отношений России и США, и пока нет никаких перспектив их нормализации. Скорее всего, договор дотянет в полумертвом состоянии до окончания его срока в 2026 г. А что будет дальше, никому не известно. Но страны, скорее всего, добровольно продолжат исполнять основные положения СНВ», – сказал эксперт.