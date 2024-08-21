ВВС США проведут учения для проверки боеспособности против сил КНР

Как рассказал Алвин, операция будет называться REFORPAC, аббревиатура словосочетания «Возвращение сил в Тихий океан». Как отметил генерал, для отработки взаимодействия в сложной обстановке и на больших расстояниях к учениям REFORPAC, которые продлятся 14 дней, привлекут подразделения не только из континентальной части США, но и с Гавайев и Гуама. Сама операция будет частью масштабных совместных учений с Австралией под названием Talisman Sabre.