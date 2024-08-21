ВВС США проведут учения для проверки боеспособности против сил КНР
ВВС США проведут учения в Тихоокеанском регионе летом 2025 г. для проверки способности противостоять силам Китая, сообщает портал Defence One со ссылкой на слова ВВС США Дэвида Алвина.
Как рассказал Алвин, операция будет называться REFORPAC, аббревиатура словосочетания «Возвращение сил в Тихий океан». Как отметил генерал, для отработки взаимодействия в сложной обстановке и на больших расстояниях к учениям REFORPAC, которые продлятся 14 дней, привлекут подразделения не только из континентальной части США, но и с Гавайев и Гуама. Сама операция будет частью масштабных совместных учений с Австралией под названием Talisman Sabre.
20 августа стало известно, что ВВС Южной Кореи и США проводят совместные учения над Корейским полуостровом с привлечением 200 самолетов. Маневры с самолетами запланированы в течение пяти дней – с 19 по 23 августа.