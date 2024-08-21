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ВВС США проведут учения для проверки боеспособности против сил КНР

Ведомости

ВВС США проведут учения в Тихоокеанском регионе летом 2025 г. для проверки способности противостоять силам Китая, сообщает портал Defence One со ссылкой на слова ВВС США Дэвида Алвина.

Как рассказал Алвин, операция будет называться REFORPAC, аббревиатура словосочетания «Возвращение сил в Тихий океан». Как отметил генерал, для отработки взаимодействия в сложной обстановке и на больших расстояниях к учениям REFORPAC, которые продлятся 14 дней, привлекут подразделения не только из континентальной части США, но и с Гавайев и Гуама. Сама операция будет частью масштабных совместных учений с Австралией под названием Talisman Sabre.

20 августа стало известно, что ВВС Южной Кореи и США проводят совместные учения над Корейским полуостровом с привлечением 200 самолетов. Маневры с самолетами запланированы в течение пяти дней – с 19 по 23 августа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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