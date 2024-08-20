Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Южная Корея и США проводят военные учения с привлечением 200 самолетов

Ведомости

Военно-воздушные силы Южной Кореи и США проводят совместные учения над Корейским полуостровом с привлечением 200 самолетов, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на ВВС республики.

Маневры с самолетами запланированы в течение пяти дней – с 19 по 23 августа. В числе задействованной техники – корейские истребители F-15K, FA-50 и KF-16, а также американские F-16 и A-10.

Южнокорейские и американские летчики будут практиковаться в течение 120 часов. Они отрабатывают маневры, предусматривающие отражение нападения вражеской авиации. ВВС Южной Кореи сообщают, что это первые круглосуточные учения с союзниками в различных пространствах с привлечением нескольких авиационных крыльев.

ВВС задействованы в рамках ежегодных учений Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 29 августа. Во время учений отрабатываются полевые маневры и элементы гражданской обороны. В них участвуют около 19 000 южнокорейских военнослужащих. Yonhap отмечает, что учения проходят «на фоне растущих военных угроз со стороны Северной Кореи».

В середине июня Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно документу, «если одна из двух сторон находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения отдельного государства или нескольких государств», то другая должна оказать ей военную и другую помощь.

После этого Южная Корея призвала Россию сделать выбор между двумя Кореями. В Сеуле заявили, что военное сотрудничество между государствами представляет собой явную угрозу и серьезный вызов миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе. При этом в июне президент России Владимир Путин обращал внимание, что Россия окажет военную помощь Северной Корее только в случае вооруженного вторжения.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных