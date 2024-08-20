Южная Корея и США проводят военные учения с привлечением 200 самолетов

После этого Южная Корея призвала Россию сделать выбор между двумя Кореями. В Сеуле заявили, что военное сотрудничество между государствами представляет собой явную угрозу и серьезный вызов миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе. При этом в июне президент России Владимир Путин обращал внимание, что Россия окажет военную помощь Северной Корее только в случае вооруженного вторжения.