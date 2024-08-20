Южная Корея и США проводят военные учения с привлечением 200 самолетов
Военно-воздушные силы Южной Кореи и США проводят совместные учения над Корейским полуостровом с привлечением 200 самолетов, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на ВВС республики.
Маневры с самолетами запланированы в течение пяти дней – с 19 по 23 августа. В числе задействованной техники – корейские истребители F-15K, FA-50 и KF-16, а также американские F-16 и A-10.
Южнокорейские и американские летчики будут практиковаться в течение 120 часов. Они отрабатывают маневры, предусматривающие отражение нападения вражеской авиации. ВВС Южной Кореи сообщают, что это первые круглосуточные учения с союзниками в различных пространствах с привлечением нескольких авиационных крыльев.
ВВС задействованы в рамках ежегодных учений Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 29 августа. Во время учений отрабатываются полевые маневры и элементы гражданской обороны. В них участвуют около 19 000 южнокорейских военнослужащих. Yonhap отмечает, что учения проходят «на фоне растущих военных угроз со стороны Северной Кореи».
В середине июня Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно документу, «если одна из двух сторон находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения отдельного государства или нескольких государств», то другая должна оказать ей военную и другую помощь.
После этого Южная Корея призвала Россию сделать выбор между двумя Кореями. В Сеуле заявили, что военное сотрудничество между государствами представляет собой явную угрозу и серьезный вызов миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе. При этом в июне президент России Владимир Путин обращал внимание, что Россия окажет военную помощь Северной Корее только в случае вооруженного вторжения.