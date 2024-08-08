Сеул: создание ядерного оружия в Южной Корее разрушит связи с США
Создание ядерного оружия в Южной Корее может разрушить связи страны с США и повлиять на финансовые рынки. Об этом Reuters заявил министр обороны республики Син Вон Сик.
В публикации отмечается, что в Южной Корее чиновники все чаще призывают к разработке собственного ядерного оружия. Это происходит на фоне увеличения ядерного и ракетного потенциала Северной Кореи. На дебаты в республике повлияла и позиция кандидата в президенты США Дональда Трампа, который жаловался на стоимость военного присутствия США в Южной Корее.
Син в разговоре с агентством отметил, что собственное ядерное оружие у Южной Кореи чревато «разрушительными последствиями» для дипломатических связей и экономики. Он сравнил возможную ситуацию с «черным понедельником» 5 августа – тогда фондовый рынок потерпел самые большие потери с 2008 г.
«Вы столкнетесь с огромным расколом в альянсе США, и если мы выйдем из договора о нераспространении ядерного оружия, это повлечет за собой различные санкции, начиная с немедленного шока на нашем финансовом рынке», – сказал он. По словам Сина, дебаты среди южнокорейских политиков указывают на обеспокоенность тем, что США расширяют свое сдерживание. При этом он отметил, что усилия союзников являются «самым простым, эффективным и мирным» способом противостоять угрозам Северной Кореи.
В июле президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал Россию сделать выбор между двумя Кореями. Соответствующее заявление он сделал после того, как РФ и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По его словам, военное сотрудничество между государствами представляет собой явную угрозу и серьезный вызов миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе. При этом в июне Путин обращал внимание, что Россия окажет военную помощь Северной Корее только в случае вооруженного вторжения.