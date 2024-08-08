Сеул: создание ядерного оружия в Южной Корее разрушит связи с США

«Вы столкнетесь с огромным расколом в альянсе США, и если мы выйдем из договора о нераспространении ядерного оружия, это повлечет за собой различные санкции, начиная с немедленного шока на нашем финансовом рынке», – сказал он. По словам Сина, дебаты среди южнокорейских политиков указывают на обеспокоенность тем, что США расширяют свое сдерживание. При этом он отметил, что усилия союзников являются «самым простым, эффективным и мирным» способом противостоять угрозам Северной Кореи.