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Сеул: создание ядерного оружия в Южной Корее разрушит связи с США

Ведомости

Создание ядерного оружия в Южной Корее может разрушить связи страны с США и повлиять на финансовые рынки. Об этом Reuters заявил министр обороны республики Син Вон Сик.

В публикации отмечается, что в Южной Корее чиновники все чаще призывают к разработке собственного ядерного оружия. Это происходит на фоне увеличения ядерного и ракетного потенциала Северной Кореи. На дебаты в республике повлияла и позиция кандидата в президенты США Дональда Трампа, который жаловался на стоимость военного присутствия США в Южной Корее.

Син в разговоре с агентством отметил, что собственное ядерное оружие у Южной Кореи чревато «разрушительными последствиями» для дипломатических связей и экономики. Он сравнил возможную ситуацию с «черным понедельником» 5 августа – тогда фондовый рынок потерпел самые большие потери с 2008 г.

«Вы столкнетесь с огромным расколом в альянсе США, и если мы выйдем из договора о нераспространении ядерного оружия, это повлечет за собой различные санкции, начиная с немедленного шока на нашем финансовом рынке», – сказал он. По словам Сина, дебаты среди южнокорейских политиков указывают на обеспокоенность тем, что США расширяют свое сдерживание. При этом он отметил, что усилия союзников являются «самым простым, эффективным и мирным» способом противостоять угрозам Северной Кореи.

В июле президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал Россию сделать выбор между двумя Кореями. Соответствующее заявление он сделал после того, как РФ и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По его словам, военное сотрудничество между государствами представляет собой явную угрозу и серьезный вызов миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе. При этом в июне Путин обращал внимание, что Россия окажет военную помощь Северной Корее только в случае вооруженного вторжения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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