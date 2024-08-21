МИД: атака ВСУ на Курскую область аннулирует переговоры
Вторжение ВСУ в Курскую область аннулирует возможность мирных переговоров с Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Трансляция шла в группе ведомства во «В контакте».
«Попытка ВСУ вторгнуться на нашу территорию – я еще раз подчеркну: то, что было сказано российским руководством, – априори аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой», – подчеркнула она.
По словам Захаровой, Киев пытается оправдать «свою террористическую вылазку» задачей усилить переговорные позиции. При этом украинские власти не задаются вопросом, «кто с ними после этого вообще будет договариваться». Официальный представитель МИДа указала на террор ВСУ в отношении мирных жителей и гражданской инфраструктуры в Курской области. Она подчеркнула, что атака на российский регион происходит при поддержке Запада.
ВСУ атаковали Курскую область 6 августа, с тех пор в приграничных районах российского региона идут боевые действия. 12 августа президент РФ Владимир Путин исключил возможность мирных переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре» и пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики.
На следующий день первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что озвученное в июне Путиным мирное предложение перестало быть актуальным. При этом помощник президента Юрий Ушаков утверждает, что эти условия не аннулированы, но с учетом произошедшего в Курской области Москва пока не намерена вести диалог с Киевом. По его словам, готовность РФ к переговорам с Украиной будет зависеть от «ситуации, в том числе на поле боя, в том числе в Курской области».