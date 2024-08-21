Здание посольства Белоруссии в Ереване забросали помидорами

13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения допускает сохранение своего членства в ОДКБ, но только если Белоруссия выйдет из нее или президент Александр Лукашенко произнесет извинения, «приемлемые для армянского народа», в связи с его высказываниями на майской встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по войне 2020 г. в Карабахе.