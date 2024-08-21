Здание посольства Белоруссии в Ереване забросали помидорами
Представители армянской партии «Во имя Республики» забросали здание посольства Белоруссии в Ереване яйцами и помидорами, сообщает ТАСС.
Отмечается, что акт вандализма был связан с высказываниями президента Белоруссии Александра Лукашенко, который 19 августа в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что Армения на Западе никому не нужна и «там о ней скоро забудут».
«Мы требуем, чтобы Армения порвала дипотношения с Белоруссией, а посла этой страны объявила нежелательной персоной», – заявил лидер партии Арман Бабаджанян.
Со ссылкой на пресс-секретаря МИДа республики Анатолия Глаза агентство сообщило, что в связи с актом вандализма в отношении здания посольства в белорусский МИД был приглашен временный поверенный в делах Армении в Белоруссии Нарек Тиратурян. Отмечалось, что дипломата проинформировали о «явно недостаточных мерах армянских правоохранительных органов» по предотвращению случившегося.
13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения допускает сохранение своего членства в ОДКБ, но только если Белоруссия выйдет из нее или президент Александр Лукашенко произнесет извинения, «приемлемые для армянского народа», в связи с его высказываниями на майской встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по войне 2020 г. в Карабахе.