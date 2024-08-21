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Здание посольства Белоруссии в Ереване забросали помидорами

Ведомости

Представители армянской партии «Во имя Республики» забросали здание посольства Белоруссии в Ереване яйцами и помидорами, сообщает ТАСС.

Отмечается, что акт вандализма был связан с высказываниями президента Белоруссии Александра Лукашенко, который 19 августа в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что Армения на Западе никому не нужна и «там о ней скоро забудут».

«Мы требуем, чтобы Армения порвала дипотношения с Белоруссией, а посла этой страны объявила нежелательной персоной», – заявил лидер партии Арман Бабаджанян.

Со ссылкой на пресс-секретаря МИДа республики Анатолия Глаза агентство сообщило, что в связи с актом вандализма в отношении здания посольства в белорусский МИД был приглашен временный поверенный в делах Армении в Белоруссии Нарек Тиратурян. Отмечалось, что дипломата проинформировали о «явно недостаточных мерах армянских правоохранительных органов» по предотвращению случившегося.

13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения допускает сохранение своего членства в ОДКБ, но только если Белоруссия выйдет из нее или президент Александр Лукашенко произнесет извинения, «приемлемые для армянского народа», в связи с его высказываниями на майской встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по войне 2020 г. в Карабахе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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