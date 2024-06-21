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МИД Белоруссии передал ноту Армении из-за требований Пашиняна

Ведомости

Начальник управления двустороннего сотрудничества со странами СНГ в белорусском министерстве иностранных дел Сергей Молунов и временный поверенный в делах Армении в Белоруссии Нарек Тиратурян обсудили вопросы двусторонних отношений, перспективы торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в совместных интеграционных структурах. Об этом сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

«Армянской стороне передана соответствующая нота МИД Беларуси», – говорится в сообщении.

Стороны затронули гуманитарную тематику, подчеркнув давние дружеские связи двух народов республик. В преддверии празднования Дня независимости Белоруссии дипломаты отметили весомый вклад воинов-армян в освобождение республики от немецко-фашистских захватчиков.

12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), при этом он не уточнил сроки. Он обвинил бывшие власти страны во вступлении в организацию в надежде на то, что Азербайджан не начнет решать проблему Карабаха военным путем. По мнению премьера, выход из ОДКБ станет логическим шагом – власти Армении решат, когда именно это сделать.

13 июня Пашинян сообщил, что Армения допускает сохранение своего членства в ОДКБ, но только если Белоруссия выйдет из нее или президент Александр Лукашенко произнесет извинения, «приемлемые для армянского народа», в связи с его высказываниями на майской встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по войне 2020 г. в Карабахе.

Поводом для резких заявлений премьер-министра Армении мог стать визит президента Белоруссии в Азербайджан 15–16 мая. Лукашенко посетил и перешедший под контроль Баку Карабах. После переговоров с Алиевым он рассказал журналистам, что обсуждал с ним возможность победы в войне с Арменией 2020 г. еще до ее начала, назвав ту войну «освободительной».

19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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