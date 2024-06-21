МИД Белоруссии передал ноту Армении из-за требований Пашиняна
Начальник управления двустороннего сотрудничества со странами СНГ в белорусском министерстве иностранных дел Сергей Молунов и временный поверенный в делах Армении в Белоруссии Нарек Тиратурян обсудили вопросы двусторонних отношений, перспективы торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в совместных интеграционных структурах. Об этом сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.
«Армянской стороне передана соответствующая нота МИД Беларуси», – говорится в сообщении.
Стороны затронули гуманитарную тематику, подчеркнув давние дружеские связи двух народов республик. В преддверии празднования Дня независимости Белоруссии дипломаты отметили весомый вклад воинов-армян в освобождение республики от немецко-фашистских захватчиков.
12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), при этом он не уточнил сроки. Он обвинил бывшие власти страны во вступлении в организацию в надежде на то, что Азербайджан не начнет решать проблему Карабаха военным путем. По мнению премьера, выход из ОДКБ станет логическим шагом – власти Армении решат, когда именно это сделать.
13 июня Пашинян сообщил, что Армения допускает сохранение своего членства в ОДКБ, но только если Белоруссия выйдет из нее или президент Александр Лукашенко произнесет извинения, «приемлемые для армянского народа», в связи с его высказываниями на майской встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по войне 2020 г. в Карабахе.
Поводом для резких заявлений премьер-министра Армении мог стать визит президента Белоруссии в Азербайджан 15–16 мая. Лукашенко посетил и перешедший под контроль Баку Карабах. После переговоров с Алиевым он рассказал журналистам, что обсуждал с ним возможность победы в войне с Арменией 2020 г. еще до ее начала, назвав ту войну «освободительной».
19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана.