Захарова прокомментировала позицию Чехии по «Северным потокам»
Слова президента Чехии Петра Павла о том, что «Северные потоки» являются законной целью Украины, сопоставимы с заявлениями представителей террористических ячеек. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
21 августа Павел в интервью изданию Novinky заявил, что во время вооруженного конфликта возможны атаки против стратегических объектов. По его словам, трубопроводы в этом контексте якобы являются законной целью, а Украина имеет право на их подрыв.
«Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор. Притом что ранее с такими "мыслями" выступали только представители запрещенных международных террористических ячеек», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
В сентябре 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийское море, были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников.
В августе этого года в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины. Предполагается, что они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. Один из подозреваемых сейчас находится на Украине.