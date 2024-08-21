Как в мире спорят о расследовании подрыва «Северных потоков»

«С одной стороны, это больше похоже на сценарий нового фильма-блокбастера, особенно неправдоподобный, учитывая уровень необходимых знаний. Хотя если, как предполагают некоторые, операция финансировалась украинским олигархом, он мог позволить себе нанять лучших. С другой стороны, в этом есть смысл. Это не было действием, которое имело бы смысл с точки зрения геополитики или геоэкономики. Это наводит на мысль, что мотивация была более инстинктивной – желание нанести грандиозный удар по русским, ради самого этого».