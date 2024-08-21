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Как в мире спорят о расследовании подрыва «Северных потоков»

Страны предъявляют новые претензии друг к другу
Артем Косенок
РИА Новости

Данные о расследовании подрыва «Северных потоков», опубликованные немецкими журналистами, спровоцировали конфликт между Германией и Польшей. 14 августа СМИ со ссылкой на источники сообщили, что прокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к диверсии. Им оказался гражданин Украины, проживавший в Польше. Но Варшава позволила фигуранту пересечь границу и вернуться на родину, объяснив, что Берлин не внес его в базу розыска. Киев отрицает причастность к подрыву, а Москва требует официальных данных о расследовании. Как в заинтересованных странах отреагировали на новые подробности дела – в подборке «Ведомостей».

Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным:

«Всем прекрасно понятно, что [президент Украины Владимир] Зеленский никогда бы не решился на это, если бы ему не поручили США. Так же как Соединенные Штаты теперь уже ни у кого сомнений нет стоят за взрывами «Северных потоков».

Советник президента Украины Михаил Подоляк в комментарии Reuters отверг причастность Киева к взрывам на «Северных потоках»:

«Такой акт можно осуществить только при наличии огромных технических и финансовых ресурсов... и кто всем этим обладал на момент бомбардировки? Только Россия».

Британский политолог Марк Галеотти, The Spectator:

«С одной стороны, это больше похоже на сценарий нового фильма-блокбастера, особенно неправдоподобный, учитывая уровень необходимых знаний. Хотя если, как предполагают некоторые, операция финансировалась украинским олигархом, он мог позволить себе нанять лучших. С другой стороны, в этом есть смысл. Это не было действием, которое имело бы смысл с точки зрения геополитики или геоэкономики. Это наводит на мысль, что мотивация была более инстинктивной – желание нанести грандиозный удар по русским, ради самого этого».

Директор Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, сообщивший в интервью «РИА Новости», что Москва официально предъявила претензии Берлину по поводу расследования подрыва газопроводов: 

«Нами поставлен вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств, вытекающих из антитеррористических конвенций ООН. На этот счет в двустороннем порядке официально предъявлены соответствующие претензии, в том числе и Берлину».

Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер в ответ на обвинения Москвы (цитата по «РИА Новости»): 

«Разумеется, мы это отвергаем. Мы находимся в процессе обмена информацией с российской стороной»‎. 

«После того, как стало известно об ордере на арест и подозреваемый покинул страну, в Германии возник вопрос о том, достаточно ли активно сотрудничали польские власти в расследовании акта саботажа»‎.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после побега из его страны подозреваемого в саботаже на трубопроводах обрушился с критикой на «инициаторов и покровителей» газового проекта (цитата по The Wall Sreet Journal):

«Единственное, что вам следует сделать сегодня, – это извиниться и замолчать».‎

Журналист Боян Панчевски, The Wall Sreet Journal:

«По словам людей, знакомых с ситуацией, немецкие чиновники из разных политических кругов были ошеломлены заявлением Туска, но решили не отвечать, чтобы избежать эскалации спора в тот момент, когда два союзника по организации Североатлантического договора должны были совместно поддерживать Украину в ее борьбе с Россией».

Бывший глава немецкой разведки Август Ханнинг в интервью Die Welt предположил, что Польша сотрудничала с Украиной в организации диверсии:

«Между <президентом Украины Владимиром> Зеленским и <президентом Польши Анджеем> Дудой были договоренности о проведении теракта»‎.

Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский, отвергший в интервью телеканалу Polsat News обвинения Августа Ханнинга:

«Польша не участвовала ни в какой подобной деятельности. Необходимо четко заявить, что это ложь <...> Либо они находятся под влиянием Москвы, либо знают, что это приведет к разногласиям среди членов НАТО»‎.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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