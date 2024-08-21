Генштаб ВС Ирана опроверг информацию о причинах крушения вертолета Раиси
Генштаб вооруженных сил Ирана опроверг информацию портала Fars о причинах крушения вертолета, на борту которого находился бывший президент страны Эбрахим Раиси. Заявление приводит агентство ISNA.
«В материале Fars говорится о присутствии в вертолете двух человек в нарушение протоколов безопасности. Это упоминалось в качестве фактора крушения вертолета, которому не хватило мощности для набора высоты. Информация является ложью», – заявили в генштабе.
21 августа новостной портал Fars со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что число пассажиров в вертолете Раиси превышало норму, из-за чего он врезался в гору в плохих погодных условиях. Произошедшее назвали несчастным случаем.
В мае бывший президент Ирана Раиси, экс-министр иностранных дел страны Хоссейн Амир Абдоллахиян и еще несколько иранских чиновников погибли в результате жесткой посадки вертолета. Президентский борт потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан в районе городов Джульфа и Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.