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Генштаб ВС Ирана опроверг информацию о причинах крушения вертолета Раиси

Ведомости

Генштаб вооруженных сил Ирана опроверг информацию портала Fars о причинах крушения вертолета, на борту которого находился бывший президент страны Эбрахим Раиси. Заявление приводит агентство ISNA.

«В материале Fars говорится о присутствии в вертолете двух человек в нарушение протоколов безопасности. Это упоминалось в качестве фактора крушения вертолета, которому не хватило мощности для набора высоты. Информация является ложью», – заявили в генштабе.

21 августа новостной портал Fars со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что число пассажиров в вертолете Раиси превышало норму, из-за чего он врезался в гору в плохих погодных условиях. Произошедшее назвали несчастным случаем.

В мае бывший президент Ирана Раиси, экс-министр иностранных дел страны Хоссейн Амир Абдоллахиян и еще несколько иранских чиновников погибли в результате жесткой посадки вертолета. Президентский борт потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан в районе городов Джульфа и Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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