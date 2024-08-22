В США экстрадировали латвийца по делу об обходе санкций

Чистяков выступал в качестве брокера для KanRus. Он вел переговоры о ценах и условиях поставок, содействуя таким образом платежам между KanRus и клиентами в России. Чтобы скрыть незаконную деятельность, фигуранты создавали поддельные счета-фактуры, поставляя товары через Германию и ОАЭ, а также используя банковские счета в Казахстане, Киргизии и ОАЭ. Они экспортировали товары посредническим компаниям, которые затем отправляли грузы в конечные пункты назначения.