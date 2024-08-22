В США экстрадировали латвийца по делу об обходе санкций
Гражданина Латвии Олега Чистякова экстрадировали из республики в США, он предстал перед судом в Канзасе по делу об обходе санкций. Об этом говорится в сообщении минюста США.
Чистяков – третий фигурант дела. Он обвиняется в незаконных поставках сложного авиационного оборудования в Россию после начала спецоперации на Украине и введении санкций против РФ.
Утверждается, что Чистяков работал из Латвии и сотрудничал с американской KanRus через свою компанию в ОАЭ RosAero FZC. По данным минюста, 55-летний латвиец вступил в сговор с американцами Кириллом Буяновским и Дугласом Эдвардом Робертсоном, чтобы содействовать продаже, ремонту и отправке авиадвигателей американского производства клиентам в России и других странах.
Чистяков выступал в качестве брокера для KanRus. Он вел переговоры о ценах и условиях поставок, содействуя таким образом платежам между KanRus и клиентами в России. Чтобы скрыть незаконную деятельность, фигуранты создавали поддельные счета-фактуры, поставляя товары через Германию и ОАЭ, а также используя банковские счета в Казахстане, Киргизии и ОАЭ. Они экспортировали товары посредническим компаниям, которые затем отправляли грузы в конечные пункты назначения.
Робертсона и Буяновского арестовали в марте 2023 г. Приговоры им будут вынесены 3 октября и 14 ноября соответственно. Оба фигуранта признали вину. Чистякову грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до $1 млн.
После начала спецоперации России на Украине страны ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Москва неоднократно подчеркивала, что принятые ограничения нарушают международное право.