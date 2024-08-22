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В США экстрадировали латвийца по делу об обходе санкций

Ведомости

Гражданина Латвии Олега Чистякова экстрадировали из республики в США, он предстал перед судом в Канзасе по делу об обходе санкций. Об этом говорится в сообщении минюста США.

Чистяков – третий фигурант дела. Он обвиняется в незаконных поставках сложного авиационного оборудования в Россию после начала спецоперации на Украине и введении санкций против РФ.

Утверждается, что Чистяков работал из Латвии и сотрудничал с американской KanRus через свою компанию в ОАЭ RosAero FZC. По данным минюста, 55-летний латвиец вступил в сговор с американцами Кириллом Буяновским и Дугласом Эдвардом Робертсоном, чтобы содействовать продаже, ремонту и отправке авиадвигателей американского производства клиентам в России и других странах.

Чистяков выступал в качестве брокера для KanRus. Он вел переговоры о ценах и условиях поставок, содействуя таким образом платежам между KanRus и клиентами в России. Чтобы скрыть незаконную деятельность, фигуранты создавали поддельные счета-фактуры, поставляя товары через Германию и ОАЭ, а также используя банковские счета в Казахстане, Киргизии и ОАЭ. Они экспортировали товары посредническим компаниям, которые затем отправляли грузы в конечные пункты назначения.

Робертсона и Буяновского арестовали в марте 2023 г. Приговоры им будут вынесены 3 октября и 14 ноября соответственно. Оба фигуранта признали вину. Чистякову грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до $1 млн.

После начала спецоперации России на Украине страны ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Москва неоднократно подчеркивала, что принятые ограничения нарушают международное право.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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