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Двоих граждан США арестовали по делу о передаче авиатехнологий в Россию

Ведомости

В Канзас-Сити (США) арестовали двух американцев за передачу авиационных технологий России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на помощника министра торговли США Мэттью Аксельрода.

Речь идет о сотрудниках «Kanrus Trading Co.» Сириле Буяновском и Дугласе Робертсоне. Они обвиняются в сговоре с целью обойти законы США об экспорте путем продажи авиаоборудования клиентам по всему миру, эксплуатирующие самолеты российского производства. Такое заключение было обнародовано Окружным судом в Канзасе, сообщило агентство.

Буяновского и Робертсона в частности обвиняют в фальсификации и непредоставлении информации об экспорте, а также контрабанде товаров. В случае признания их виновными, им может грозить до 20 лет лишения свободы.

После начала спецоперации России на Украине ряд западных стран ввели санкции, в частности касающиеся российской авиапромышленности. Были запрещены полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве Евросоюза, прекращены поставки самолетов Boeing и Airbus, а также авиационного оборудования. Власти России называют западные санкции нелегитимными и требовали отменить ограничения.

23 февраля прокуратура польского города Гданьск предъявила обвинения в шпионаже гражданину России. Тогда пресс-секретарь Окружной прокуратуры города Гражина Ваврынюк рассказала, что мужчина участвовал в «деятельности российской военной разведки по добыче и сбору информации о вооруженных силах Польши». По словам Ваврынюк, он передавал расположение отдельных воинских частей, их штатную численность, детали вооружения отдельных подразделений и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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