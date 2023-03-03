Двоих граждан США арестовали по делу о передаче авиатехнологий в Россию
В Канзас-Сити (США) арестовали двух американцев за передачу авиационных технологий России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на помощника министра торговли США Мэттью Аксельрода.
Речь идет о сотрудниках «Kanrus Trading Co.» Сириле Буяновском и Дугласе Робертсоне. Они обвиняются в сговоре с целью обойти законы США об экспорте путем продажи авиаоборудования клиентам по всему миру, эксплуатирующие самолеты российского производства. Такое заключение было обнародовано Окружным судом в Канзасе, сообщило агентство.
Буяновского и Робертсона в частности обвиняют в фальсификации и непредоставлении информации об экспорте, а также контрабанде товаров. В случае признания их виновными, им может грозить до 20 лет лишения свободы.
После начала спецоперации России на Украине ряд западных стран ввели санкции, в частности касающиеся российской авиапромышленности. Были запрещены полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве Евросоюза, прекращены поставки самолетов Boeing и Airbus, а также авиационного оборудования. Власти России называют западные санкции нелегитимными и требовали отменить ограничения.
23 февраля прокуратура польского города Гданьск предъявила обвинения в шпионаже гражданину России. Тогда пресс-секретарь Окружной прокуратуры города Гражина Ваврынюк рассказала, что мужчина участвовал в «деятельности российской военной разведки по добыче и сбору информации о вооруженных силах Польши». По словам Ваврынюк, он передавал расположение отдельных воинских частей, их штатную численность, детали вооружения отдельных подразделений и др.