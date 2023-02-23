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В Польше прокуратура обвинила россиянина в шпионаже

Ведомости

Польская прокуратура предъявила обвинения в шпионаже постоянно проживающему в республике гражданину России, сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в городе Гданьск Гражина Ваврынюк, пишет ТАСС.

Мужчина много лет жил в Польше. Он занимался предпринимательской деятельностью, а также принимал участие в группах исторической реконструкции. Согласно версии следствия, обвиняемый пытался установить контакты с местными военнослужащими.

«На основании материалов, собранных Службой военной контрразведки, и материалов, собранных в ходе следствия, установлено, что он участвовал в деятельности российской военной разведки по добыче и сбору информации о вооруженных силах Польши», – сообщила Ваврынюк.

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По ее словам, информация касалась расположения отдельных воинских частей, их организационной структуры, фактической штатной численности, денежного довольствия солдат, деталей вооружения отдельных подразделений и др. Обвиняемый был задержан весной 2022 г. В последние месяцы он находился под арестом. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

В начале января в Польше анонсировали суд над обвиняемыми в шпионаже россиянином и белорусом. Военный отдел прокуратуры 30 декабря передал обвинительное заключение в суд в Белостоке. Как сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшинярж, россиянин и белорус обвиняются в ведении шпионской деятельности в пользу российской военной разведки с 2017 по апрель 2022 г. Уточнялось, что обоих задержали еще в апреле прошлого года.

Следствие установило, что задержанные собирали информацию о военных объектах, «имеющих решающее значение для обороны республики». Кроме того, они получали сведения о «боеспособности, моральном состоянии и функционировании подразделений» с последующей их передачей в разведывательную службу», сообщил прокурор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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