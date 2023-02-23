В Польше прокуратура обвинила россиянина в шпионаже

В начале января в Польше анонсировали суд над обвиняемыми в шпионаже россиянином и белорусом. Военный отдел прокуратуры 30 декабря передал обвинительное заключение в суд в Белостоке. Как сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшинярж, россиянин и белорус обвиняются в ведении шпионской деятельности в пользу российской военной разведки с 2017 по апрель 2022 г. Уточнялось, что обоих задержали еще в апреле прошлого года.