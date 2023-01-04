В Польше анонсировали суд над обвиняемыми в шпионаже россиянином и белорусом

Обвиняемые в шпионаже проживали в Польше на законных основаниях, а свою деятельность для российской разведки они осуществляли под видом культурной деятельности и туризма, пишет издание. Так, белорус учился в одном из вузов Белостока, затем устроился на работу в организацию парашютной подготовки, а свои новые контакты использовал в работе на ГРУ. По информации прокуроров, подсудимые сосредоточили шпионаж на воинских частях в северо-восточной части Польши, где получали информацию о выполнении задач польскими военными в районе госграницы с Белоруссией.