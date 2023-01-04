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В Польше анонсировали суд над обвиняемыми в шпионаже россиянином и белорусом

Ведомости

Гражданам России и Белоруссии предъявили обвинение в шпионаже в пользу Главного разведывательного управления Генштаба России (ГРУ), они находятся под стражей и предстанут перед судом передает издание Forsal со ссылкой на сообщение пресс-службы окружной прокуратуры в Варшаве.

Военный отдел прокуратуры 30 декабря передал обвинительное заключение в суд в Белостоке. Как сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшинярж, россиянин и белорус обвиняются ведении шпионской деятельности в пользу российской военной разведки с 2017 по апрель 2022 гг. Уточняется, что обоих задержали еще в апреле прошлого года.

Следствие установило, что задержанные собирали информацию о военных объектах, «имеющих решающее значение для обороны республики». Кроме того, они получали сведения о «боеспособности, моральном состоянии и функционировании подразделений» с последующей их передачей в разведывательную службу», сообщил прокурор.

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Обвиняемые в шпионаже проживали в Польше на законных основаниях, а свою деятельность для российской разведки они осуществляли под видом культурной деятельности и туризма, пишет издание. Так, белорус учился в одном из вузов Белостока, затем устроился на работу в организацию парашютной подготовки, а свои новые контакты использовал в работе на ГРУ. По информации прокуроров, подсудимые сосредоточили шпионаж на воинских частях в северо-восточной части Польши, где получали информацию о выполнении задач польскими военными в районе госграницы с Белоруссией.

«В связи с так называемым миграционным кризисом, численностью военнослужащих, выполняющих задачи в районе границы и структурой подразделений, использованием специальной техники ВС Польши, состоянием морально-боевого и оперативные возможности, взаимодействие воинских частей, дислоцированных на северо-востоке Польши, с войсками других стран НАТО», — добавили в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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