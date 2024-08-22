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Клинтон высмеял Трампа за слова об уважении Россией и КНДР

Ведомости

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп – хороший актер, он всерьез похвастался уважением со стороны России и Северной Кореи во время своего президентства. Такое заявление сделал экс-президент США Билл Клинтон на национальном съезде демократической партии США в Чикаго, передает CBS.

«Я чуть не вскрикнул во время первых предвыборных дебатов, когда президент Трамп сказал, что никто больше не уважает Америку так, как это было при нем. И все это с серьезным лицом. Слушайте, необходимо отдать ему должное, он хороший актер. С серьезным лицом привел в пример лидеров КНДР и России как свидетельство уважения к нашей стране», – сказал Клинтон. 

Экс-президент США добавил, что предпочел бы уважение от тех государств, которые выражают его сейчас.

Трамп ранее не раз отмечал, что в период президентства у него получалось ладить с лидерами России, Китая и КНДР. На съезде республиканской партии в Милуоки в июле он заявил, что при его президентстве Россия ни с кем не конфликтовала, в отличие от периодов президентства Джорджа Буша, Барака Обамы и Джо Байдена. По его утверждению, это было связано с тем, что Россия и остальные боялись его.

Кроме того, Трамп говорил, что хорошие отношения с РФ и другими ядерными державами важны для безопасности. Он утверждал, что если бы на выборах 2026 г. победила Хиллари Клинтон, то она начала бы «ядерную войну с Северной Кореей». Трамп также подчеркивал, что не допустил бы конфликта на Украине, если бы оставался президентом США. 

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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