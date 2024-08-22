Клинтон высмеял Трампа за слова об уважении Россией и КНДР
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп – хороший актер, он всерьез похвастался уважением со стороны России и Северной Кореи во время своего президентства. Такое заявление сделал экс-президент США Билл Клинтон на национальном съезде демократической партии США в Чикаго, передает CBS.
«Я чуть не вскрикнул во время первых предвыборных дебатов, когда президент Трамп сказал, что никто больше не уважает Америку так, как это было при нем. И все это с серьезным лицом. Слушайте, необходимо отдать ему должное, он хороший актер. С серьезным лицом привел в пример лидеров КНДР и России как свидетельство уважения к нашей стране», – сказал Клинтон.
Экс-президент США добавил, что предпочел бы уважение от тех государств, которые выражают его сейчас.
Трамп ранее не раз отмечал, что в период президентства у него получалось ладить с лидерами России, Китая и КНДР. На съезде республиканской партии в Милуоки в июле он заявил, что при его президентстве Россия ни с кем не конфликтовала, в отличие от периодов президентства Джорджа Буша, Барака Обамы и Джо Байдена. По его утверждению, это было связано с тем, что Россия и остальные боялись его.
Кроме того, Трамп говорил, что хорошие отношения с РФ и другими ядерными державами важны для безопасности. Он утверждал, что если бы на выборах 2026 г. победила Хиллари Клинтон, то она начала бы «ядерную войну с Северной Кореей». Трамп также подчеркивал, что не допустил бы конфликта на Украине, если бы оставался президентом США.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп.