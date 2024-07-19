В Кремле считают популизмом слова Трампа о бывшем страхе РФ и КНР перед США
Во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки делается много разных заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и изобилуют фразами и формулировками, которые хотят услышать американцы. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что в период его президентства Россия и Китай боялись США, поэтому везде царил мир.
Представитель Кремля считает, что вряд ли стоит каждый раз комментировать подобные заявления.
«Много всего, много напряженности, много точек натяжения, много точек противоречий во время президентства господина Трампа, но, по крайней мере, был диалог. Это его выгодно отличает от его предшественников и последователей», – сказал Песков, добавив, что в остальном «точек напряжения было очень много».
18 июля на съезде республиканской партии в Милуоки Трамп заявил, что при его президентстве Россия ни с кем не конфликтовала, в отличие от периодов президентства Джорджа Буша, Барака Обамы и Джо Байдена. Говоря о последнем, Трамп сказал, что оппоненты республиканской партии «унаследовали мир и превратили его в мир, где царит война».
«Виктор Орбан говорил обо мне: Россия его боялась, Китай его боялся, все его боялись», – заявил Трамп.
Трамп также пообещал восстановить отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в случае переизбрания на пост президента США.
15 июля республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты США. После этого политик представил сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты страны. Вэнс принял это предложение.