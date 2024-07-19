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В Кремле считают популизмом слова Трампа о бывшем страхе РФ и КНР перед США

Ведомости

Во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки делается много разных заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и изобилуют фразами и формулировками, которые хотят услышать американцы. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что в период его президентства Россия и Китай боялись США, поэтому везде царил мир.

Представитель Кремля считает, что вряд ли стоит каждый раз комментировать подобные заявления.

«Много всего, много напряженности, много точек натяжения, много точек противоречий во время президентства господина Трампа, но, по крайней мере, был диалог. Это его выгодно отличает от его предшественников и последователей», – сказал Песков, добавив, что в остальном «точек напряжения было очень много».

18 июля на съезде республиканской партии в Милуоки Трамп заявил, что при его президентстве Россия ни с кем не конфликтовала, в отличие от периодов президентства Джорджа Буша, Барака Обамы и Джо Байдена. Говоря о последнем, Трамп сказал, что оппоненты республиканской партии «унаследовали мир и превратили его в мир, где царит война».

«Виктор Орбан говорил обо мне: Россия его боялась, Китай его боялся, все его боялись», – заявил Трамп.

Трамп также пообещал восстановить отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в случае переизбрания на пост президента США.

15 июля республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты США. После этого политик представил сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты страны. Вэнс принял это предложение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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