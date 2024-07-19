В Кремле считают популизмом слова Трампа о бывшем страхе РФ и КНР перед США

«Много всего, много напряженности, много точек натяжения, много точек противоречий во время президентства господина Трампа, но, по крайней мере, был диалог. Это его выгодно отличает от его предшественников и последователей», – сказал Песков, добавив, что в остальном «точек напряжения было очень много».