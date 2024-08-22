Парламент Индонезии отложил ратификацию закона о выборах из-за протестов
Парламент Индонезии отложил ратификацию законопроекта о региональных выборах из-за протестов в Джакарте, сообщает Reuters.
Правительство Индонезии не будет ратифицировать изменения в правилах проведения выборов в течение срока полномочий нынешнего правительства. Как сообщил агентству спикер палаты представителей Ахмад Суфми, обсуждение будет продолжено на следующем заседании парламента, что означает, что оно не будет применяться к выборам этого года или к администрации президента Джоко Видодо, который покидает свой пост в октябре 2024 г.
Протесты были вызваны принятием двух важных решений относительно процесса выдвижения кандидатов на региональные выборы. Избирательный порог был снижен до 6,5–10% действительных голосов в парламенте, что позволит отдельным партиям выдвигать кандидатов без создания коалиции.
Также парламент проигнорировал постановление конституционного суда о минимальном возрасте для кандидатов на региональных выборах, и установил минимальный возраст в 30 лет на момент инаугурации. Эта корректировка может позволить председателю Индонезийской партии солидарности (PSI) Кэсангу Пангарепу, сыну президента Джоко Видодо, участвовать в региональных выборах 2024 г., несмотря на ранее существовавшие сомнения относительно его права на участие из-за возраста.
Джокови, отсидевший два максимальных срока, 20 октября будет заменен избранным президентом Прабово Субианто и избранным вице-президентом Джебраном Ракабумингом Рака, старшим сыном Джокови.