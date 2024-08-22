Парламент Индонезии отложил ратификацию закона о выборах из-за протестов

Правительство Индонезии не будет ратифицировать изменения в правилах проведения выборов в течение срока полномочий нынешнего правительства. Как сообщил агентству спикер палаты представителей Ахмад Суфми, обсуждение будет продолжено на следующем заседании парламента, что означает, что оно не будет применяться к выборам этого года или к администрации президента Джоко Видодо, который покидает свой пост в октябре 2024 г.