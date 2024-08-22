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Парламент Индонезии отложил ратификацию закона о выборах из-за протестов

Ведомости

Парламент Индонезии отложил ратификацию законопроекта о региональных выборах из-за протестов в Джакарте, сообщает Reuters.

Правительство Индонезии не будет ратифицировать изменения в правилах проведения выборов в течение срока полномочий нынешнего правительства. Как сообщил агентству спикер палаты представителей Ахмад Суфми, обсуждение будет продолжено на следующем заседании парламента, что означает, что оно не будет применяться к выборам этого года или к администрации президента Джоко Видодо, который покидает свой пост в октябре 2024 г.

Протесты были вызваны принятием двух важных решений относительно процесса выдвижения кандидатов на региональные выборы. Избирательный порог был снижен до 6,5–10% действительных голосов в парламенте, что позволит отдельным партиям выдвигать кандидатов без создания коалиции.

Также парламент проигнорировал постановление конституционного суда о минимальном возрасте для кандидатов на региональных выборах, и установил минимальный возраст в 30 лет на момент инаугурации. Эта корректировка может позволить председателю Индонезийской партии солидарности (PSI) Кэсангу Пангарепу, сыну президента Джоко Видодо, участвовать в региональных выборах 2024 г., несмотря на ранее существовавшие сомнения относительно его права на участие из-за возраста.

Джокови, отсидевший два максимальных срока, 20 октября будет заменен избранным президентом Прабово Субианто и избранным вице-президентом Джебраном Ракабумингом Рака, старшим сыном Джокови.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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