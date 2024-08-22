Москалькова: изменение условий продления ВНЖ в Латвии является актом русофобии

21 июня парламент Латвии принял закон, обязывающий россиян, проживающих в республике, сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ. Изменения коснулись тех, кто получил ВНЖ до 2003 г. По данным МВД, экзамены на знание языка должны будут сдать 5000 российских граждан. При этом изменения не затронут людей старше 75 лет.