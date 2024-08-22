Москалькова: изменение условий продления ВНЖ в Латвии является актом русофобии
Изменение Латвией условия продления вида на жительство (ВНЖ) для русскоязычных жителей является «актом русофобии и травлей». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Очередной акт русофобии: Латвия меняет условия продления вида на жительство, пытается выдворить русскоязычных жителей из страны. Теперь для продления ВНЖ россияне должны подтвердить знание латышского языка и заполнить анкету о своем отношении к СВО и возвращению Крыма в Россию. Это, по сути, травля», – написала она в Telegram.
Москалькова потребовала от европейских правозащитных институтов «жесткой реакции на этот акт русофобии».
21 июня парламент Латвии принял закон, обязывающий россиян, проживающих в республике, сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ. Изменения коснулись тех, кто получил ВНЖ до 2003 г. По данным МВД, экзамены на знание языка должны будут сдать 5000 российских граждан. При этом изменения не затронут людей старше 75 лет.
Латвия обязала россиян сдавать языковой экзамен для продления ВНЖ еще в сентябре 2022 г. Нужно подтвердить минимальный уровень A2, иначе документы аннулируют.
22 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Требования властей Латвии, которые усложнили процедуру продления ВНЖ для граждан России, нарушают международное право и носят русофобский характер.