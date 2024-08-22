Минобороны России обсудило с делегацией армии Китая вопросы сотрудничества
Минобороны России обсудило с делегацией Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вопросы сотрудничества по линии сухопутных войск, сообщила пресс-служба военного ведомства.
Делегация НОАК прибыла в Москву, ее возглавлял командующий сухопутными войсками генерал-полковник Ли Цяоминь. Перед переговорами делегации возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду под руководством главнокомандующего сухопутными войсками РФ генерала армии Олега Салюкова.
Переговоры прошли в Главном командовании сухопутных войск. Стороны обсудили военное сотрудничество и взаимодействие, направленные на реализацию проектов по повышению боеготовности ВС России и Китая. Делегация НОАК намерена посетить военно-учебные заведения сухопутных войск и соответствующие центры в Ленинградском военном округе.
В июле Россия и Китай также провели совместные учения «Морское взаимодействие – 2024» в Южно-Китайском море. Основными целями мероприятий были укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР и поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во время маневров военные отработали ведение морского боя, организацию противовоздушной обороны отряда кораблей и конвоирование судов.