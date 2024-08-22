Минобороны России обсудило с делегацией армии Китая вопросы сотрудничества

В июле Россия и Китай также провели совместные учения «Морское взаимодействие – 2024» в Южно-Китайском море. Основными целями мероприятий были укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР и поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во время маневров военные отработали ведение морского боя, организацию противовоздушной обороны отряда кораблей и конвоирование судов.