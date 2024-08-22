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Минобороны России обсудило с делегацией армии Китая вопросы сотрудничества

Ведомости

Минобороны России обсудило с делегацией Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вопросы сотрудничества по линии сухопутных войск, сообщила пресс-служба военного ведомства.

Делегация НОАК прибыла в Москву, ее возглавлял командующий сухопутными войсками генерал-полковник Ли Цяоминь. Перед переговорами делегации возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду под руководством главнокомандующего сухопутными войсками РФ генерала армии Олега Салюкова.

Переговоры прошли в Главном командовании сухопутных войск. Стороны обсудили военное сотрудничество и взаимодействие, направленные на реализацию проектов по повышению боеготовности ВС России и Китая. Делегация НОАК намерена посетить военно-учебные заведения сухопутных войск и соответствующие центры в Ленинградском военном округе.

В июле Россия и Китай также провели совместные учения «Морское взаимодействие – 2024» в Южно-Китайском море. Основными целями мероприятий были укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР и поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во время маневров военные отработали ведение морского боя, организацию противовоздушной обороны отряда кораблей и конвоирование судов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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