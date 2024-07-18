Россия и Китай завершили совместные учения в Южно-Китайском море

Основной целью мероприятий было укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пояснили в пресс-службе флота. Там рассказали, что во время маневров военные отработали ведение морского боя, организацию противовоздушной обороны отряда кораблей, конвоирование судов, а также поиск и спасение в море.