Россия и Китай завершили совместные учения в Южно-Китайском море
В Южно-Китайском море завершились совместные учения России и Китая «Морское взаимодействие – 2024». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.
В маневрах приняли участие корветы Военно-морского флота (ВМФ) России «Громкий» и «Резкий». Военно-морские силы Народно-освободительной армии (ВМС НОАК) Китая задействовали в учениях эсминец «Иньчуань», фрегаты «Дали» и «Хэншуй», а также универсальный транспорт снабжения «Вэйшаньху».
Основной целью мероприятий было укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пояснили в пресс-службе флота. Там рассказали, что во время маневров военные отработали ведение морского боя, организацию противовоздушной обороны отряда кораблей, конвоирование судов, а также поиск и спасение в море.
В общей сложности корабли двух стран выполнили около 30 боевых упражнений, включая стрельбу по морским, береговым и воздушным целям.
Совместные учения «Морское взаимодействие – 2024» проходили в первой половине июля в акватории и воздушном пространстве вблизи города Чжаньцзян (провинция Гуандун). Официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган отмечал, что они демонстрируют решимость обеих стран реагировать на угрозы безопасности.