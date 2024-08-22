Остин обсудит с Киевом планы по удержанию части Курской области

21 августа замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что продвижение ВСУ на территории Курской области остановлено, Вооруженные силы (ВС) России «начали задвигать» их обратно. За день до этого, 20 августа, Алаудинов заверил в интервью китайскому военкору Лю Юйгуану, что боевые действия на территории Курской области завершатся в ближайшие два – три месяца. Помимо того, вместе с окончанием боев в Курской области завершится и сама спецоперация России на Украине, заявил он.