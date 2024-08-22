Остин обсудит с Киевом планы по удержанию части Курской области
Министр обороны США Ллойд Остин обсудит с властями Украины планы ВСУ по Курской области, сообщила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх сообщила, что Остин встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, где уточнит дальнейшие планы Киева в Курской области. «Среди вопросов: будут ли они удерживать территорию [Курской области]», – сказала она.
Она уточнила, что за операцию в Курской области отвечает Киев, и подтвердила, что поддержка Украины Вашингтоном «остается непоколебимой».
6 августа ВСУ вторглись в Курскую область, где уже больше двух недель ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера. Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил 22 августа, что из приграничных районов Курской области эвакуируются жители, вывезены 115 000 человек. При этом, по данным врио главы региона Алексея Смирнова, территорию покинули уже 133 000 человек.
21 августа замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что продвижение ВСУ на территории Курской области остановлено, Вооруженные силы (ВС) России «начали задвигать» их обратно. За день до этого, 20 августа, Алаудинов заверил в интервью китайскому военкору Лю Юйгуану, что боевые действия на территории Курской области завершатся в ближайшие два – три месяца. Помимо того, вместе с окончанием боев в Курской области завершится и сама спецоперация России на Украине, заявил он.