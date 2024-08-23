AP узнало о планах США выделить Украине новый пакет военной помощи на $125 млн
США намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму около $125 млн. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на неназванных официальных лиц США.
Поставки будут включать ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, а также артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, транспортные средства, системы для борьбы с беспилотниками и средства радиоэлектронной борьбы.
О новом пакете может быть объявлено уже 23 августа.
Предыдущий пакет военной помощи был выделен Киеву 9 августа на фоне вторжения ВСУ в Курскую область. Пентагон анонсировал поставки на $125 млн. В пакет вошли ракеты Stinger, снаряды для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, ракеты TOW, комплексы Javelin и др.
Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов 30 июля назвал военную помощь США Украине сжиганием денег. По его словам, поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.