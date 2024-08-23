Медведев: запрет УПЦ не пройдет даром Украине
Украину ждет расплата за запрет Украинской православной церкви (УПЦ), наказание «не в далеком будущем» будет жестоким и мучительным. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Страна будет разрушена, как Содом и Гоморра, а демоны неизбежно падут. <...> А Истинная православная Церковь в бывших украинских землях воссияет в прежнем величии», – написал он в своем Telegram-канале.
Действия властей Украины Медведев назвал полноценным сатанизмом, который поддерживает Запад «в целях нанесения максимального ущерба России и ее гражданам». По его словам, Киев решил «переплюнуть атеизм советского периода».
20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете канонической УПЦ. Он вступит в силу через 30 дней после подписания. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, УПЦ полностью «разорвет» отношения с Русской православной церковью в течение девяти месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский назвал запрет УПЦ духовной независимостью страны.
В РПЦ заявили, что цель закона – уничтожить религиозную общину большинства на Украине. Там возложили ответственность за запрет УПЦ лично на патриарха Константинопольского Варфоломея.