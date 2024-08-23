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Парк «Патриот» сменил руководителя после ареста Ахмедова

Врио главы парка стал замдиректора Владимир Михайлюк
Ведомости

Должность врио директора военно-патриотического парка «Патриот» занял заместитель директора – начальник Многофункционального огневого центра Владимир Михайлюк. Это следует из информации на сайте парка.

Бывший директор военно-патриотического парка Вячеслав Ахмедов был арестован в начале августа по делу о хищениях. Вместе с ним был задержан заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров.

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Ахмедов пробудет в СИЗО до 21 сентября. Шестерова отправили под домашний арест. «РИА Новости» писали, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.

Участие в строительстве парка принимала компания «Оборонспецстрой», связанная с «Оборонстроем», который возглавлял бывший замминистра обороны Тимур Иванов. В конце апреля чиновник был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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