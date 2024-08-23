Парк «Патриот» сменил руководителя после ареста Ахмедова

Парк «Патриот» сменил руководителя после ареста АхмедоваВрио главы парка стал замдиректора Владимир Михайлюк
Должность врио директора военно-патриотического парка «Патриот» занял заместитель директора – начальник Многофункционального огневого центра Владимир Михайлюк. Это следует из информации на сайте парка.
Бывший директор военно-патриотического парка Вячеслав Ахмедов был арестован в начале августа по делу о хищениях. Вместе с ним был задержан заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров.
По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
Ахмедов пробудет в СИЗО до 21 сентября. Шестерова отправили под домашний арест. «РИА Новости» писали, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.
Участие в строительстве парка принимала компания «Оборонспецстрой», связанная с «Оборонстроем», который возглавлял бывший замминистра обороны Тимур Иванов. В конце апреля чиновник был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).