Минобороны России сообщило об уничтожении украинской ДРГ в Курской области
Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны.
«В районе населенного пункта Камышевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Потери противника составили пять человек и один автомобиль», – говорится в сообщении.
Украинские ДРГ пытаются проникнуть вглубь территории России через лесные массивы. Подразделениями группировки войск «Север» были отражены атаки штурмовых групп в направлении населенных пунктов Борки и Малая Локня. Российские силы также сорвали атаки в направлении Комаровка, Коренево, Мартыновка и Русская Конопелька.
Украинские потери за сутки составили 17 единиц бронетехники, в том числе один танк, два бронетранспортера (БТР), 14 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, пусковая установка РСЗО, два миномета и 10 автомобилей.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 69 танков, 27 боевых машин пехоты (БМП), 55 БТРов, 350 боевых бронированных машин, 158 автомобилей, 34 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS и др.
6 августа ВСУ вошли в Курскую область, где уже больше двух недель ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера.
21 августа замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что продвижение ВСУ на территории Курской области остановлено, Вооруженные силы (ВС) России «начали задвигать» их обратно.