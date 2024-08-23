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Минобороны России сообщило об уничтожении украинской ДРГ в Курской области

Ведомости

Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны.

«В районе населенного пункта Камышевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Потери противника составили пять человек и один автомобиль», – говорится в сообщении.

Украинские ДРГ пытаются проникнуть вглубь территории России через лесные массивы. Подразделениями группировки войск «Север» были отражены атаки штурмовых групп в направлении населенных пунктов Борки и Малая Локня. Российские силы также сорвали атаки в направлении Комаровка, Коренево, Мартыновка и Русская Конопелька.

Украинские потери за сутки составили 17 единиц бронетехники, в том числе один танк, два бронетранспортера (БТР), 14 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, пусковая установка РСЗО, два миномета и 10 автомобилей.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 69 танков, 27 боевых машин пехоты (БМП), 55 БТРов, 350 боевых бронированных машин, 158 автомобилей, 34 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS и др.

6 августа ВСУ вошли в Курскую область, где уже больше двух недель ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера.

21 августа замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что продвижение ВСУ на территории Курской области остановлено, Вооруженные силы (ВС) России «начали задвигать» их обратно. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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