Байден провел телефонный разговор с Зеленским накануне Дня независимости Украины

«Я горжусь тем, что сегодня мы объявим о новом пакете военной помощи Украине. Пакет включает в себя ракеты противовоздушной обороны для защиты критически важной инфраструктуры Украины; оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковые ракеты для защиты от меняющейся тактики России на поле боя; а также боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные комплексы, которые их защищают», – сообщил Байден.