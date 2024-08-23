Байден провел телефонный разговор с Зеленским накануне Дня независимости Украины
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне Дня независимости республики, следует из заявления Белого дома.
«Я горжусь тем, что сегодня мы объявим о новом пакете военной помощи Украине. Пакет включает в себя ракеты противовоздушной обороны для защиты критически важной инфраструктуры Украины; оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковые ракеты для защиты от меняющейся тактики России на поле боя; а также боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные комплексы, которые их защищают», – сообщил Байден.
Как заявляет американская сторона, США с G7 принимают действия, чтобы заставить Россию «заплатить за ущерб, который она нанесла», выдав кредиты на сумму $50 млрд, обеспеченные доходами от замороженных российских суверенных активов.
21 мая совет ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов РФ. Основная часть заблокированных активов ЦБ находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear, регулирующим органом для которого является минфин Бельгии.