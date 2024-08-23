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Байден провел телефонный разговор с Зеленским накануне Дня независимости Украины

Ведомости

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне Дня независимости республики, следует из заявления Белого дома.

«Я горжусь тем, что сегодня мы объявим о новом пакете военной помощи Украине. Пакет включает в себя ракеты противовоздушной обороны для защиты критически важной инфраструктуры Украины; оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковые ракеты для защиты от меняющейся тактики России на поле боя; а также боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные комплексы, которые их защищают», – сообщил Байден.

Как заявляет американская сторона, США с G7 принимают действия, чтобы заставить Россию «заплатить за ущерб, который она нанесла», выдав кредиты на сумму $50 млрд, обеспеченные доходами от замороженных российских суверенных активов.

21 мая совет ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов РФ. Основная часть заблокированных активов ЦБ находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear, регулирующим органом для которого является минфин Бельгии. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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