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В сети появилось видео удара йеменских хуситов по греческому танкеру

Ведомости

В сети появилось видео удара йеменских хуситов по греческому нефтяному танкеру «Сунион» в Красном море. Об ударе ранее сообщало агентство Reuters.

Как отмечало агентство, хуситы, контролирующие самые густонаселенные районы Йемена, заявили, что они атаковали танкер в знак солидарности с палестинцами. На видеозаписи видно, как на корабле начался сильный пожар после взрывов.

Представитель хуситов Яхья Сари заявил, что «Сунион принадлежит компании, которая связана с израильским врагом и нарушила решение о запрете на заход в порты оккупированной Палестины». Потопленный танкер представляет экологическую опасность, заявила военно-морская миссия ЕС, экипаж корабля был эвакуирован. «Сунион» стал третьим судном афинской компании Delta Tankers, подвергшимся нападению в Красном море в этом месяце.

7 августа хуситы атаковали судно Contship Ono и два американских эсминца в Красном море. 4 августа хуситы нанесли удар по контейнеровозу Groton под флагом Либерии, который следовал через Аденский залив из ОАЭ в Саудовскую Аравию. Это была первая атака после двухнедельного перерыва.

Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в Красном море с осени 2023 г., также оно запускало ракеты по территории Израиля, в ответ еврейское государство наносило по контролируемой хуситами территории авиационные удары.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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