В сети появилось видео удара йеменских хуситов по греческому танкеру
В сети появилось видео удара йеменских хуситов по греческому нефтяному танкеру «Сунион» в Красном море. Об ударе ранее сообщало агентство Reuters.
Как отмечало агентство, хуситы, контролирующие самые густонаселенные районы Йемена, заявили, что они атаковали танкер в знак солидарности с палестинцами. На видеозаписи видно, как на корабле начался сильный пожар после взрывов.
Представитель хуситов Яхья Сари заявил, что «Сунион принадлежит компании, которая связана с израильским врагом и нарушила решение о запрете на заход в порты оккупированной Палестины». Потопленный танкер представляет экологическую опасность, заявила военно-морская миссия ЕС, экипаж корабля был эвакуирован. «Сунион» стал третьим судном афинской компании Delta Tankers, подвергшимся нападению в Красном море в этом месяце.
7 августа хуситы атаковали судно Contship Ono и два американских эсминца в Красном море. 4 августа хуситы нанесли удар по контейнеровозу Groton под флагом Либерии, который следовал через Аденский залив из ОАЭ в Саудовскую Аравию. Это была первая атака после двухнедельного перерыва.
Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в Красном море с осени 2023 г., также оно запускало ракеты по территории Израиля, в ответ еврейское государство наносило по контролируемой хуситами территории авиационные удары.