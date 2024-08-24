В сети появилось видео удара йеменских хуситов по греческому танкеру

Представитель хуситов Яхья Сари заявил, что «Сунион принадлежит компании, которая связана с израильским врагом и нарушила решение о запрете на заход в порты оккупированной Палестины». Потопленный танкер представляет экологическую опасность, заявила военно-морская миссия ЕС, экипаж корабля был эвакуирован. «Сунион» стал третьим судном афинской компании Delta Tankers, подвергшимся нападению в Красном море в этом месяце.