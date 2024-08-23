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Что известно о захваченной заключенными волгоградской колонии № 19

Из учреждения был совершен массовый побег, а руководство ИК обвинялось во взятках
Инна Шульгина
Дмитрий Рогулин / ТАСС

Днем 23 августа четверо заключенных исправительной колонии (ИК) строгого режима № 19 в городе Суровикино Волгоградской области, в 147 км от регионального центра, взяли в заложники сотрудников ФСИН. Есть погибшие. Заложники удерживались несколько часов, пока снайперы Росгвардии не ликвидировали захватчиков. Пострадавшие сотрудники ФСИН были госпитализированы.

«Ведомости» собрали информацию об ИК № 19.

Колония общего режима была образована 18 апреля 1962 г. в 3 км от рабочего поселка Суровикино, следует из данных на сайте управления ФСИН по Волгоградской области. В то время она имела номер 8 и была предназначена для отбытия наказания преступниками, впервые осужденными к лишению свободы.

На момент открытия учреждение имело лимит наполнения 1200 человек. Первые прибывшие осужденные участвовали в строительных работах как на территории колонии, так и в Суровикино, где их задействовали в строительстве дома культуры, элеваторов, психоневрологического интерната и других объектов.

Заработанные деньги направлялись на содержание заключенных и строительные работы в колонии. Одновременно велось строительство при учреждении промышленной зоны, которая начала функционировать с 1968 г. Здесь выпускали продукцию по заказу «Минмонтажспец-хозяйства» и различные изделия ширпотреба.

Согласно данным на сайте колонии, в 1969 г. из колонии был совершен групповой побег. Весной 1970 г. ИК № 8 перепрофилировали в лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП) № 1, с лимитом наполнения 1200-1500 человек. Сначала здесь содержался смешанный контингент (ранее судимые и несудимые), а затем - только впервые судимые люди. При колонии работали цехи домостроения и цех ширпотреба, котельная, цех по изготовлению ангаров. Территория благоустраивалась, в частности, строились новые здания, штабы, спортзал, спорткомплекс.

ЛТП был перепрофилирован в колонию строгого режима № 19 в период с 1981 по 1993 г. На тот момент на предприятии по-прежнему выпускались здания контейнерного типа, ангары, товары народного потребления.

По данным «Коммерсанта», в 2015 г. осужденные в ИК № 19 объявили голодовку. По их словам, они якобы подвергались угрозам и избиениям со стороны персонала учреждения.

На сегодняшний день ИК №1 9 рассчитана на 1229 заключенных. Здесь производятся текстильные, столярные и металлические изделия, ведется переработка древесины и пиломатериалов. При колонии изготавливают мебель, тротуарную плитку, саманные и бетонные блоки, выпускают мясо и хлебобулочные изделия. Начальником учреждения является полковник Андрей Девятов.

25 июня прокуратура Волгоградской области сообщала, что бывший заместитель начальника ИК № 19 Григорий Беленков был приговорен к семи годам колонии и штрафу в 1 млн руб. за взятку. Суд установил, что в июне и ноябре 2019 г. Беленков через посредника получил 320 000 руб. от четырех осужденных «за инициирование вопроса об их поощрении при отсутствии к тому законных оснований, а также сокрытие фактов нарушений режима отбывания наказания». По информации «Коммерсанта», в 2021 г. другого замначальника ИК № 19 Николая Борисевича задержали по обвинению в получении денег за отсутствие на рабочем месте от младшего инспектора.

23 июля сотрудники ИК № 19 во время досмотра передачи с продуктами питания обнаружили и изъяли пять сотовых телефонов, спрятанных в коробке рафинада.

Накануне ЧП, 22 августа, в ИК № 19 состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню флага России, а также церемония награждения личного состава. Судя по новостям на сайте волгоградского управления ФСИН, в учреждении регулярно проходят профилактические, просветительские и спортивные мероприятия, встречи со священниками.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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