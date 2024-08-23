Что известно о захваченной заключенными волгоградской колонии № 19

25 июня прокуратура Волгоградской области сообщала, что бывший заместитель начальника ИК № 19 Григорий Беленков был приговорен к семи годам колонии и штрафу в 1 млн руб. за взятку. Суд установил, что в июне и ноябре 2019 г. Беленков через посредника получил 320 000 руб. от четырех осужденных «за инициирование вопроса об их поощрении при отсутствии к тому законных оснований, а также сокрытие фактов нарушений режима отбывания наказания». По информации «Коммерсанта», в 2021 г. другого замначальника ИК № 19 Николая Борисевича задержали по обвинению в получении денег за отсутствие на рабочем месте от младшего инспектора.