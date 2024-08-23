Губернатор Волгоградской области сообщил о погибших при захвате заложников в ИК
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о погибших при захвате заложников в исправительной колонии №19. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале региональной администрации.
«К сожалению, есть погибшие от действий преступников. Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь. Семьям погибших будет оказана поддержка», – сообщил губернатор.
О происшествии в ИК днем 23 августа сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения во время заседания дисциплинарной комиссии.
Заявлялось, что снайперы Росгвардии по Волгоградской области ликвидировали четверых заключенных, а заложники были освобождены.