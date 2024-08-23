Заложники из захваченной колонии в Волгоградской области освобождены
Снайперы Росгвардии по Волгоградской области ликвидировали четверых заключенных, которые сегодня захватили исправительную колонию № 19 в городе Суровикино, заложники освобождены. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Росгвардию.
О происшествии в ИК днем 23 августа сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения во время заседания дисциплинарной комиссии.
По данным губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, четверо пострадавших сотрудников УФСИН были госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ. Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщало, что один работник ИК был убит в ходе захвата.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).