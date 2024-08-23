Заложники из захваченной колонии в Волгоградской области освобождены

По данным губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, четверо пострадавших сотрудников УФСИН были госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ. Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщало, что один работник ИК был убит в ходе захвата.