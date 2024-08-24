WP: в США обсуждают корректировку помощи Киеву из-за атаки на Курскую область

По словам официальных лиц, Пентагон спросил Киев, что ему нужно в качестве помощи, но никаких решений о материальной поддержке атак пока не принято. Внутренние обсуждения в администрации Байдена сосредоточены на том, следует ли скорректировать содержимое партий оружия, которые теперь отправляются каждые две недели, включив в них больше бронетехники, или ускорить доставку боеприпасов и другого вооружения.