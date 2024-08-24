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WP: в США обсуждают корректировку помощи Киеву из-за атаки на Курскую область

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена думает над тем, стоит ли продолжать помогать Киеву в том же объеме после вторжения ВСУ на территорию Курской области. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников, знакомых с закрытыми обсуждениями.

По словам официальных лиц, Пентагон спросил Киев, что ему нужно в качестве помощи, но никаких решений о материальной поддержке атак пока не принято. Внутренние обсуждения в администрации Байдена сосредоточены на том, следует ли скорректировать содержимое партий оружия, которые теперь отправляются каждые две недели, включив в них больше бронетехники, или ускорить доставку боеприпасов и другого вооружения. 

По данным издания, решения пока нет, так как власти США не уверены в целях вторжения ВСУ в Курскую область и обеспокоена эскалацией конфликта США и НАТО с Москвой. 

США намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму около $125 млн. Поставки будут включать ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, а также артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, транспортные средства, системы для борьбы с беспилотниками и средства радиоэлектронной борьбы.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов 30 июля назвал военную помощь США Украине сжиганием денег. По его словам, поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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