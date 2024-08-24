WP: в США обсуждают корректировку помощи Киеву из-за атаки на Курскую область
Администрация президента США Джо Байдена думает над тем, стоит ли продолжать помогать Киеву в том же объеме после вторжения ВСУ на территорию Курской области. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников, знакомых с закрытыми обсуждениями.
По словам официальных лиц, Пентагон спросил Киев, что ему нужно в качестве помощи, но никаких решений о материальной поддержке атак пока не принято. Внутренние обсуждения в администрации Байдена сосредоточены на том, следует ли скорректировать содержимое партий оружия, которые теперь отправляются каждые две недели, включив в них больше бронетехники, или ускорить доставку боеприпасов и другого вооружения.
По данным издания, решения пока нет, так как власти США не уверены в целях вторжения ВСУ в Курскую область и обеспокоена эскалацией конфликта США и НАТО с Москвой.
США намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму около $125 млн. Поставки будут включать ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, а также артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, транспортные средства, системы для борьбы с беспилотниками и средства радиоэлектронной борьбы.
Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов 30 июля назвал военную помощь США Украине сжиганием денег. По его словам, поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.