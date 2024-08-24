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Президент Польши Дуда приехал в Киев

Ведомости

Президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев, где он намерен принять участие в торжествах по случаю Дня независимости страны. Об этом сообщила канцелярия главы государства.

Украинские СМИ опубликовали видео, как Дуда выходит из поезда. По данным канцелярии президента, утром 24 августа он возложил цветы к Стене памяти погибших украинских военнослужащих. Отмечается, что президент дважды участвовал в мероприятиях по случаю Дня независимости Украины – в 2016 и 2021 гг. Визит политика в Киев в текущем году не анонсировался.

23 августа в Киев прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Индия готова содействовать установлению мира с Россией. Этой поездке предшествовали визиты Моди в Польшу и Москву, где он также выступал за мирное разрешение конфликта. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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