Президент Польши Дуда приехал в Киев

Украинские СМИ опубликовали видео, как Дуда выходит из поезда. По данным канцелярии президента, утром 24 августа он возложил цветы к Стене памяти погибших украинских военнослужащих. Отмечается, что президент дважды участвовал в мероприятиях по случаю Дня независимости Украины – в 2016 и 2021 гг. Визит политика в Киев в текущем году не анонсировался.