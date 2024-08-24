Президент Польши Дуда приехал в Киев
Президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев, где он намерен принять участие в торжествах по случаю Дня независимости страны. Об этом сообщила канцелярия главы государства.
Украинские СМИ опубликовали видео, как Дуда выходит из поезда. По данным канцелярии президента, утром 24 августа он возложил цветы к Стене памяти погибших украинских военнослужащих. Отмечается, что президент дважды участвовал в мероприятиях по случаю Дня независимости Украины – в 2016 и 2021 гг. Визит политика в Киев в текущем году не анонсировался.
23 августа в Киев прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Индия готова содействовать установлению мира с Россией. Этой поездке предшествовали визиты Моди в Польшу и Москву, где он также выступал за мирное разрешение конфликта.