The Guardian: Киев хочет нанести «демонстративный» удар Storm Shadow по РФ

По мнению официальных лиц в Киеве, использование англо-французского оружия в такой атаке должно показать властям РФ, что военные объекты «вблизи самой столицы» могут быть уязвимы. Москва может обсуждать возможность переговоров, если увидит способность Украины якобы «угрожать Москве и Санкт-Петербургу», заявил собеседник издания в украинском правительстве. Газета называет такую стратегию «высокорискованной», отмечая, что пока ее не поддержали США.