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The Guardian: Киев хочет нанести «демонстративный» удар Storm Shadow по РФ

Ведомости

Украина хочет получить разрешение от Запада на использование ракет Storm Shadow, чтобы нанести удары вглубь России. Такие «демонстративные», как полагают в Киеве, атаки могут склонить российскую сторону к переговорам, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

По мнению официальных лиц в Киеве, использование англо-французского оружия в такой атаке должно показать властям РФ, что военные объекты «вблизи самой столицы» могут быть уязвимы. Москва может обсуждать возможность переговоров, если увидит способность Украины якобы «угрожать Москве и Санкт-Петербургу», заявил собеседник издания в украинском правительстве. Газета называет такую стратегию «высокорискованной», отмечая, что пока ее не поддержали США.

Ракеты Storm Shadow производит европейское предприятие MBDA, но в изготовлении также задействованы США, которые поставляют «некоторые компоненты», говорится в материале. В связи с этим Вашингтон также должен дать согласие на применение ракет в РФ.

В середине августа газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что Лондон больше месяца ждет ответа из Вашингтона по поводу разрешения для Украины на удары ракетами Storm Shadow по территории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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