The Guardian: Киев хочет нанести «демонстративный» удар Storm Shadow по РФ
Украина хочет получить разрешение от Запада на использование ракет Storm Shadow, чтобы нанести удары вглубь России. Такие «демонстративные», как полагают в Киеве, атаки могут склонить российскую сторону к переговорам, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
По мнению официальных лиц в Киеве, использование англо-французского оружия в такой атаке должно показать властям РФ, что военные объекты «вблизи самой столицы» могут быть уязвимы. Москва может обсуждать возможность переговоров, если увидит способность Украины якобы «угрожать Москве и Санкт-Петербургу», заявил собеседник издания в украинском правительстве. Газета называет такую стратегию «высокорискованной», отмечая, что пока ее не поддержали США.
Ракеты Storm Shadow производит европейское предприятие MBDA, но в изготовлении также задействованы США, которые поставляют «некоторые компоненты», говорится в материале. В связи с этим Вашингтон также должен дать согласие на применение ракет в РФ.
В середине августа газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что Лондон больше месяца ждет ответа из Вашингтона по поводу разрешения для Украины на удары ракетами Storm Shadow по территории России.