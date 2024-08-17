Times: США не дают Британии разрешить ракетные удары ВСУ по России
Великобритания больше месяца ждет ответа из Вашингтона по поводу разрешения для Украины ударять ракетами Storm Shadow по территории России, пишет газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.
Вашингтон, как отмечает издание, «фактически блокирует» разрешение Киеву запустить британские ракеты по территории РФ, это происходит на фоне опасений эскалации конфликта администрации президента США Джо Байдена.
«По мере того, как усиливается давление на Запад с целью смягчить правила использования дальнобойного оружия, Великобритания ждет одобрения США, прежде чем дать украинцам зеленый свет», – пишет Times.
Один из источников в правительстве Великобритании также подтвердил, что обсуждения с союзниками по вопросу Storm Shadow все еще продолжаются», другой собеседник в обороне описал это как «рутинный процесс».
12 августа газета The Telegraph со ссылкой на источник сообщила, что правительство Великобритании не давало Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow в рамках наступления в Курской области. Затем Times писала, что британские министры пытаются убедить союзников позволить Киеву наносить удары по территории РФ этими ракетами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 16 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые использовали ракеты западного производства для нанесения ударов по гражданским объектам в Курской области.