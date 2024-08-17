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Times: США не дают Британии разрешить ракетные удары ВСУ по России

Ведомости

Великобритания больше месяца ждет ответа из Вашингтона по поводу разрешения для Украины ударять ракетами Storm Shadow по территории России, пишет газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве. 

Вашингтон, как отмечает издание, «фактически блокирует» разрешение Киеву запустить британские ракеты по территории РФ, это происходит на фоне опасений эскалации конфликта администрации президента США Джо Байдена.

«По мере того, как усиливается давление на Запад с целью смягчить правила использования дальнобойного оружия, Великобритания ждет одобрения США, прежде чем дать украинцам зеленый свет», – пишет Times.

Один из источников в правительстве Великобритании также подтвердил, что обсуждения с союзниками по вопросу Storm Shadow все еще продолжаются», другой собеседник в обороне описал это как «рутинный процесс».

12 августа газета The Telegraph со ссылкой на источник сообщила, что правительство Великобритании не давало Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow в рамках наступления в Курской области. Затем Times писала, что британские министры пытаются убедить союзников позволить Киеву наносить удары по территории РФ этими ракетами. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 16 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые использовали ракеты западного производства для нанесения ударов по гражданским объектам в Курской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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