Асад заявил об отсутствии прогресса в примирении Сирии и Турции
Посредники предприняли попытки примирения Сирии и Турции, но никакого прогресса по данной инициативе нет, заявил президент Сирии Башар Асад во время своего выступления перед новым созывом Народного совета (парламента).
«Россия, Иран и Ирак выступили с инициативами для примирения с Турцией, и мы положительно отозвались на них, но не случилось никакого прогресса, вопреки искренности посредников», – сказал Асад (цитата по «РИА Новости»).
Глава республики также назвал неверными заявления Анкары о том, Сирия не готова к переговорам до вывода турецких войск с сирийской территории. Основой любой инициативы должен быть суверенитет, подчеркнул Асад. Вероятность переговоров лидеров двух государств в третьей стране не исключена, но сейчас нет конкретики по срокам и месту встречи, сообщил также дипломатический источник агентства в Анкаре.
22 июля Daily Sabah со ссылкой на источники сообщил, что переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Асада, как ожидается, состоятся в Москве, а посредником выступит президент России Владимир Путин.
Турция рассчитывает на роль России и Ирана в нормализации отношений с Сирией, говорил до этого министр иностранных дел страны Хакан Фидан. По его словам, переговоры по Сирии и прежде проходили при посредничестве этих стран. При этом Фидан подчеркнул, что Анкара не изменит своего отношения к оппозиции Сирии.
Отношения между Анкарой и Дамаском обострились на фоне начала конфликта в Сирии в 2011 г., из-за чего в Турцию прибыло большое количество сирийских беженцев. В 2012 г. Турция поддержала вооруженную оппозицию Сирии и страны разорвали дипотношенияю, турецкие войска до сих пор незаконно находятся на сирийской территории.