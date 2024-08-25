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Асад заявил об отсутствии прогресса в примирении Сирии и Турции

Ведомости

Посредники предприняли попытки примирения Сирии и Турции, но никакого прогресса по данной инициативе нет, заявил президент Сирии Башар Асад во время своего выступления перед новым созывом Народного совета (парламента).

«Россия, Иран и Ирак выступили с инициативами для примирения с Турцией, и мы положительно отозвались на них, но не случилось никакого прогресса, вопреки искренности посредников», – сказал Асад (цитата по «РИА Новости»).

Глава республики также назвал неверными заявления Анкары о том, Сирия не готова к переговорам до вывода турецких войск с сирийской территории. Основой любой инициативы должен быть суверенитет, подчеркнул Асад. Вероятность переговоров лидеров двух государств в третьей стране не исключена, но сейчас нет конкретики по срокам и месту встречи, сообщил также дипломатический источник агентства в Анкаре. 

22 июля Daily Sabah со ссылкой на источники сообщил, что переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Асада, как ожидается, состоятся в Москве, а посредником выступит президент России Владимир Путин. 

Турция рассчитывает на роль России и Ирана в нормализации отношений с Сирией, говорил до этого министр иностранных дел страны Хакан Фидан. По его словам, переговоры по Сирии и прежде проходили при посредничестве этих стран. При этом Фидан подчеркнул, что Анкара не изменит своего отношения к оппозиции Сирии.

Отношения между Анкарой и Дамаском обострились на фоне начала конфликта в Сирии в 2011 г., из-за чего в Турцию прибыло большое количество сирийских беженцев. В 2012 г. Турция поддержала вооруженную оппозицию Сирии и страны разорвали дипотношенияю, турецкие войска до сих пор незаконно находятся на сирийской территории.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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