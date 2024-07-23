Кремль: Россия заинтересована в нормализации отношений Сирии и Турции

«Многие страны и, конечно же, Россия как страна, играющая в регионе значительную роль, заинтересована в том, чтобы помочь двум странам наладить отношения, это очень важно для всего региона, не только для продолжения политического урегулирования сирийского конфликта, но и для стабильности во всем регионе – дождаться, когда между Дамаском и Анкарой будут нормализованы отношения», – пояснил представитель Кремля.