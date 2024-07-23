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Кремль: Россия заинтересована в нормализации отношений Сирии и Турции

Ведомости

Многие страны, в том числе, Россия, заинтересованы в том, чтобы помочь Сирии и Турции наладить отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что на повестке дня есть вопрос способствования организации «определенных контактов» между турецкими и сирийскими представителями на различных уровнях.

«Многие страны и, конечно же, Россия как страна, играющая в регионе значительную роль, заинтересована в том, чтобы помочь двум странам наладить отношения, это очень важно для всего региона, не только для продолжения политического урегулирования сирийского конфликта, но и для стабильности во всем регионе – дождаться, когда между Дамаском и Анкарой будут нормализованы отношения», – пояснил представитель Кремля.

22 июля Daily Sabah со ссылкой на источники сообщил, что переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сирийского лидера Башара Асада, как ожидается, состоятся в Москве, посредником выступит президент России Владимир Путин.

14 июля министр иностранных дел страны Хакан Фидан отмечал, что Турция рассчитывает на роль России и Ирана в нормализации отношений с Сирией. По его словам, переговоры по Сирии и прежде проходили при посредничестве этих стран. При этом Фидан подчеркнул, что Анкара не изменит своего отношения к оппозиции Сирии.

Отношения между Анкарой и Дамаском обострились на фоне начала конфликта в Сирии в 2011 г., из-за чего в Турцию прибыло большое количество сирийских беженцев. В 2012 г. Турция поддержала вооруженную оппозицию и страны разорвали дипотношения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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