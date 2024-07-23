Кремль: Россия заинтересована в нормализации отношений Сирии и Турции
Многие страны, в том числе, Россия, заинтересованы в том, чтобы помочь Сирии и Турции наладить отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что на повестке дня есть вопрос способствования организации «определенных контактов» между турецкими и сирийскими представителями на различных уровнях.
«Многие страны и, конечно же, Россия как страна, играющая в регионе значительную роль, заинтересована в том, чтобы помочь двум странам наладить отношения, это очень важно для всего региона, не только для продолжения политического урегулирования сирийского конфликта, но и для стабильности во всем регионе – дождаться, когда между Дамаском и Анкарой будут нормализованы отношения», – пояснил представитель Кремля.
22 июля Daily Sabah со ссылкой на источники сообщил, что переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сирийского лидера Башара Асада, как ожидается, состоятся в Москве, посредником выступит президент России Владимир Путин.
14 июля министр иностранных дел страны Хакан Фидан отмечал, что Турция рассчитывает на роль России и Ирана в нормализации отношений с Сирией. По его словам, переговоры по Сирии и прежде проходили при посредничестве этих стран. При этом Фидан подчеркнул, что Анкара не изменит своего отношения к оппозиции Сирии.
Отношения между Анкарой и Дамаском обострились на фоне начала конфликта в Сирии в 2011 г., из-за чего в Турцию прибыло большое количество сирийских беженцев. В 2012 г. Турция поддержала вооруженную оппозицию и страны разорвали дипотношения.