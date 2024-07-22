СМИ анонсировали переговоры Эрдогана и Асада в Москве
Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сирийского лидера Башара Асада, как ожидается, состоятся в Москве, посредником выступит президент России Владимир Путин, сообщает Daily Sabah со ссылкой на источники.
«Первую встречу Эрдогана и Асада планируется провести в столице России Москве. <…> Путин будет посредником в переговорах, в то время как премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа Аль Судани, возможно, будет приглашен», – цитирует издание собеседника.
15 июля Асад заявил, что Сирия положительно оценивает инициативы по нормализации отношений с Турцией и готова пойти навстречу при соблюдении правил.
14 июля министр иностранных дел страны Хакан Фидан отмечал, что Турция рассчитывает на роль России и Ирана в нормализации отношений с Сирией. По его словам, переговоры по Сирии и прежде проходили при посредничестве этих стран. При этом Фидан подчеркнул, что Анкара не изменит своего отношения к оппозиции Сирии.
7 июля Эрдоган озвучил желание вернуть отношения между Турцией и Сирией на прежний уровень и заявил, что направит приглашение Асаду.
Отношения между Анкарой и Дамаском обострились на фоне начала конфликта в Сирии в 2011 г., из-за чего в Турцию прибыло большое количество сирийских беженцев. В 2012 г. Турция поддержала вооруженную оппозицию и страны разорвали дипотношения.