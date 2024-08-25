Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической
Ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня опасности для региона и за его пределами, заявил в X глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня опасности для региона и за его пределами», – написал он.
Боррель заявил также, что поддерживает призыв властей Ливана «к немедленному применению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН в дополнение к столь необходимому прекращению огня в секторе Газа, чтобы избежать риска полномасштабной войны».
Резолюция 1701 СБ ООН была призвана прекратить израильско-ливанскую войну 2006 г. Она призывала к полному прекращению боевых действий между Израилем и «Хезболлой», выводу израильских войск из Ливана и разоружению вооруженных групп.
Ночью 25 августа Армия обороны Израиля обвинила «Хезболлу» в подготовке к ракетным обстрелам израильской территории и объявила о нанесении превентивных ударов по объектам группировки в Ливане. «Хезболла» позднее сообщила о масштабных запусках ракет и беспилотников в сторону Израиля в качестве «первоначального ответа» на убийство командира своих вооруженных формирований Фуада Шукера. Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил чрезвычайное положение в стране на ближайшие 48 часов.