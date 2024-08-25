Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической

Ночью 25 августа Армия обороны Израиля обвинила «Хезболлу» в подготовке к ракетным обстрелам израильской территории и объявила о нанесении превентивных ударов по объектам группировки в Ливане. «Хезболла» позднее сообщила о масштабных запусках ракет и беспилотников в сторону Израиля в качестве «первоначального ответа» на убийство командира своих вооруженных формирований Фуада Шукера. Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил чрезвычайное положение в стране на ближайшие 48 часов.