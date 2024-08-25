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Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической

Ведомости

Ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня опасности для региона и за его пределами, заявил в X глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня опасности для региона и за его пределами», – написал он. 

Боррель заявил также, что поддерживает призыв властей Ливана «к немедленному применению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН в дополнение к столь необходимому прекращению огня в секторе Газа, чтобы избежать риска полномасштабной войны». 

Резолюция 1701 СБ ООН была призвана прекратить израильско-ливанскую войну 2006 г. Она призывала к полному прекращению боевых действий между Израилем и «Хезболлой», выводу израильских войск из Ливана и разоружению вооруженных групп.

Ночью 25 августа Армия обороны Израиля обвинила «Хезболлу» в подготовке к ракетным обстрелам израильской территории и объявила о нанесении превентивных ударов по объектам группировки в Ливане. «Хезболла» позднее сообщила о масштабных запусках ракет и беспилотников в сторону Израиля в качестве «первоначального ответа» на убийство командира своих вооруженных формирований Фуада Шукера. Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил чрезвычайное положение в стране на ближайшие 48 часов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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