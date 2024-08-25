Зеленский указал на неготовность Украины обменивать территории на мир

Наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области глава украинского государства назвал «превентивным ударом», который якобы был необходим для предотвращения другой атаки. 24 августа Зеленский также говорил, операция ВСУ в российском регионе проводится не ради «усиления переговорной позиции» и не как «карта» для будущего диалога с Москвой. Киев, по его словам, «дипломатично» идет к справедливому миру и до окончания конфликта.