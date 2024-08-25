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Зеленский указал на неготовность Украины обменивать территории на мир

Ведомости

Украина не готова останавливать боевые действия по линии фронта и менять территории ради окончания конфликта, заявил президент республики Владимир Зеленский. 

«Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира», – заявил Зеленский (цитата по «Страна.ua»).

Наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области глава украинского государства назвал «превентивным ударом», который якобы был необходим для предотвращения другой атаки. 24 августа Зеленский также говорил, операция ВСУ в российском регионе проводится не ради «усиления переговорной позиции» и не как «карта» для будущего диалога с Москвой. Киев, по его словам, «дипломатично» идет к справедливому миру и до окончания конфликта.

The Guardian со ссылкой на источники писала, что Украина хочет получить разрешение от Запада на использование ракет Storm Shadow, чтобы нанести удары вглубь России. Такие «демонстративные», как полагают в Киеве, атаки могут склонить российскую сторону к переговорам. 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вторжение ВСУ в Курскую область аннулирует возможность мирных переговоров с Украиной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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