Зеленский указал на неготовность Украины обменивать территории на мир
Украина не готова останавливать боевые действия по линии фронта и менять территории ради окончания конфликта, заявил президент республики Владимир Зеленский.
«Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира», – заявил Зеленский (цитата по «Страна.ua»).
Наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области глава украинского государства назвал «превентивным ударом», который якобы был необходим для предотвращения другой атаки. 24 августа Зеленский также говорил, операция ВСУ в российском регионе проводится не ради «усиления переговорной позиции» и не как «карта» для будущего диалога с Москвой. Киев, по его словам, «дипломатично» идет к справедливому миру и до окончания конфликта.
The Guardian со ссылкой на источники писала, что Украина хочет получить разрешение от Запада на использование ракет Storm Shadow, чтобы нанести удары вглубь России. Такие «демонстративные», как полагают в Киеве, атаки могут склонить российскую сторону к переговорам. 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вторжение ВСУ в Курскую область аннулирует возможность мирных переговоров с Украиной.