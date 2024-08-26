Посол Палестины: Путин пригласил Аббаса на саммит БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин пригласил лидера Палестины Махмуда Аббаса принять участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
«Президент Путин официально пригласил Махмуда Аббаса принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани», – сказал он (цитата по ТАСС).
После саммита Палестина может подать заявку на присоединение к БРИКС, добавил посол.
Путин и Аббас встречались в Москве в середине августа. Лидер Палестины прибыл в Россию с официальным визитом 12 августа. На следующий день лидеры провели переговоры в Ново-Огареве, главной темой для обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке. Путин подчеркнул, что Россия не оставит без внимания эскалацию в регионе. Аббас в ответ назвал РФ дружественной страной, отметив, что Палестина всегда чувствовала поддержку Москвы.
Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября, в этом году Россия председательствует в БРИКС. В организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна еще не приняла окончательное решение.