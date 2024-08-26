Берлин не согласился со словами президента Чехии о «Северных потоках»
ФРГ не считает газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» законной целью Украины. Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт в ходе пресс-конференции.
«Это преступление, которое должно быть расследовано. Генеральная прокуратура ведет расследование», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).
21 августа президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Novinky заявил, что во время вооруженного конфликта возможны атаки против стратегических объектов. По его словам, трубопроводы в этом контексте якобы являются законной целью, а Украина имеет право на их подрыв. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила позицию чешского лидера с «мыслями» представителей террористических ячеек.
В сентябре 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийское море, были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников.
В августе этого года в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины. Предполагается, что они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. Один из подозреваемых сейчас находится на Украине. Он смог покинуть территорию Польши, несмотря на ордер.