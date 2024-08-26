Вучич об аресте Дурова: реалии в мире меняются в угоду интересам Запада

26 августа Дурова допросили в рамках расследования против неназванного лица по обвинению в 12 преступлениях, связанных с работой мессенджера. Речь идет об участии в администрировании платформы и обеспечении «незаконных транзакций», а также о соучастии в преступлениях, связанных с хранением и распространением детской порнографии, оборотом наркотиков и мошенничеством. Одно из предполагаемых преступлений связано с причастностью к передаче инструмента, программы или оборудования «для получения доступа к автоматизированной системе обработки данных и нарушения ее работы». Помимо этого, расследуются факты отказа от сотрудничества, сговора с целью совершения преступления и отмывания доходов. Французских правоохранителей также интересует использование криптовалюты на платформе.