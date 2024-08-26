Вучич об аресте Дурова: реалии в мире меняются в угоду интересам Запада
Реалии в мире меняются соответственно интересам Запада. Так президент Сербии Александр Вучич прокомментировал в эфире TV Pink арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции.
«Интересен и Павел Дуров, где-то в 2018 г., когда русские начали первое мягкое давление. В тот день, когда оно началось, 26 организаций с Запада подписали обращение к российскому государству не нарушать свобод. Прошло всего пять лет или шесть и – совсем нормально его задерживать, требовать отключения Telegram в западном мире. Все стало искажено, вещи меняются соответственно их интересам», – сказал Вучич (цитата по «РИА Новости»).
Вечером 24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже. СМИ сообщали, что его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов. Официально обвинения ему пока не предъявлены.
26 августа Дурова допросили в рамках расследования против неназванного лица по обвинению в 12 преступлениях, связанных с работой мессенджера. Речь идет об участии в администрировании платформы и обеспечении «незаконных транзакций», а также о соучастии в преступлениях, связанных с хранением и распространением детской порнографии, оборотом наркотиков и мошенничеством. Одно из предполагаемых преступлений связано с причастностью к передаче инструмента, программы или оборудования «для получения доступа к автоматизированной системе обработки данных и нарушения ее работы». Помимо этого, расследуются факты отказа от сотрудничества, сговора с целью совершения преступления и отмывания доходов. Французских правоохранителей также интересует использование криптовалюты на платформе.
Reuters со ссылкой на представителя французской полиции сообщало, что Дурова обвиняют в «пассивности» в отношении финансовых и киберпреступлений на платформе. Расследование в его отношении ведут управление по борьбе с киберпреступностью и управление по борьбе с мошенничеством.