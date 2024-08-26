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Вучич об аресте Дурова: реалии в мире меняются в угоду интересам Запада

Ведомости

Реалии в мире меняются соответственно интересам Запада. Так президент Сербии Александр Вучич прокомментировал в эфире TV Pink арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

«Интересен и Павел Дуров, где-то в 2018 г., когда русские начали первое мягкое давление. В тот день, когда оно началось, 26 организаций с Запада подписали обращение к российскому государству не нарушать свобод. Прошло всего пять лет или шесть и – совсем нормально его задерживать, требовать отключения Telegram в западном мире. Все стало искажено, вещи меняются соответственно их интересам», – сказал Вучич (цитата по «РИА Новости»).

Вечером 24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже. СМИ сообщали, что его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов. Официально обвинения ему пока не предъявлены.

26 августа Дурова допросили в рамках расследования против неназванного лица по обвинению в 12 преступлениях, связанных с работой мессенджера. Речь идет об участии в администрировании платформы и обеспечении «незаконных транзакций», а также о соучастии в преступлениях, связанных с хранением и распространением детской порнографии, оборотом наркотиков и мошенничеством. Одно из предполагаемых преступлений связано с причастностью к передаче инструмента, программы или оборудования «для получения доступа к автоматизированной системе обработки данных и нарушения ее работы». Помимо этого, расследуются факты отказа от сотрудничества, сговора с целью совершения преступления и отмывания доходов. Французских правоохранителей также интересует использование криптовалюты на платформе.

Reuters со ссылкой на представителя французской полиции сообщало, что Дурова обвиняют в «пассивности» в отношении финансовых и киберпреступлений на платформе. Расследование в его отношении ведут управление по борьбе с киберпреступностью и управление по борьбе с мошенничеством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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